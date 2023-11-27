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Встреча глав МО Грузии, Азербайджана и Турции пройдет в Баку
Встреча глав МО Грузии, Азербайджана и Турции пройдет в Баку
В последний раз министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции проводили встречу в турецком Карсе в феврале этого года 27.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-27T09:41+0400
2023-11-27T09:41+0400
2023-11-27T09:41+0400
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Вопросы региональной безопасности, направления оборонного сотрудничества и планы на будущее обсудят министры обороны Грузии, Азербайджана и Турции в ходе трехстороннего министериала, сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.Трехсторонний министериал пройдет в столице Азербайджана Баку. Во встрече примут участие министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, глава Минобороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов и министр обороны Турции Яшар Гюлер. В последний раз министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции проводили встречу в турецком Карсе в феврале этого года, в ходе которой внимание сторон было уделено важности совместных военных учений. Министры еще раз отметили важность сотрудничества в трехстороннем формате, которое служит безопасности и стабильности в регионе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, азербайджан, турция, джуаншер бурчуладзе, закир гасанов, баку, министерство обороны грузии
грузия, новости, политика, азербайджан, турция, джуаншер бурчуладзе, закир гасанов, баку, министерство обороны грузии
Встреча глав МО Грузии, Азербайджана и Турции пройдет в Баку
В последний раз министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции проводили встречу в турецком Карсе в феврале этого года
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Вопросы региональной безопасности, направления оборонного сотрудничества и планы на будущее обсудят министры обороны Грузии, Азербайджана и Турции в ходе трехстороннего министериала, сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.
Трехсторонний министериал пройдет в столице Азербайджана Баку. Во встрече примут участие министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, глава Минобороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов и министр обороны Турции Яшар Гюлер.
В последний раз министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции проводили встречу в турецком Карсе в феврале этого года, в ходе которой внимание сторон было уделено важности совместных военных учений. Министры еще раз отметили важность сотрудничества в трехстороннем формате, которое служит безопасности и стабильности в регионе.