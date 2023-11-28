Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20231128/284521535.html
Самые редкие и считавшиеся вымершими существа, попавшие в объективы камер – фото
Самые редкие и считавшиеся вымершими существа, попавшие в объективы камер – фото
Фотографии одних из самых редких видов животных, млекопитающих и насекомых на Земле были сделаны исследователями с использованием фотоловушек 28.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-28T13:46+0400
2023-11-28T13:46+0400
мультимедиа
новости в фотографиях
фотоленты
в мире
животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/1b/284521713_0:27:720:432_1920x0_80_0_0_c2b28d4bea073a3037121ba28819b4f3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/1b/284521713_35:30:638:482_1920x0_80_0_0_49d5f84605e103d7507f45a60f777b7e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа, новости в фотографиях, фотоленты, в мире, животные
фото, мультимедиа, новости в фотографиях, фотоленты, в мире, животные

Самые редкие и считавшиеся вымершими существа, попавшие в объективы камер – фото

13:46 28.11.2023
Подписаться на
НовостиTelegram
Фотографии одних из самых редких видов животных, млекопитающих и насекомых на Земле были сделаны исследователями с использованием фотоловушек
CC BY 4.0 / Tyrone H. Lavery et al / Uromys vika (cropped image)

Крысы Вангуну в объективе фотоловушки.

Крысы Вангуну в объективе фотоловушки. - Sputnik Грузия
1/12
CC BY 4.0 / Tyrone H. Lavery et al / Uromys vika (cropped image)

Крысы Вангуну в объективе фотоловушки.

CC BY 4.0 / Salvatore Cerchio et al./Royal Society Open Science / Balaenoptera omurai (cropped image)

Вид усатых китов Balaenoptera omurai.

Вид усатых китов Balaenoptera omurai. - Sputnik Грузия
2/12
CC BY 4.0 / Salvatore Cerchio et al./Royal Society Open Science / Balaenoptera omurai (cropped image)

Вид усатых китов Balaenoptera omurai.

CC BY 4.0 / Steven Heritage et. al. / Galegeeska revoili (cropped image)

Прыгунчик Ревуала в Джибути.

Прыгунчик Ревуала в Джибути. - Sputnik Грузия
3/12
CC BY 4.0 / Steven Heritage et. al. / Galegeeska revoili (cropped image)

Прыгунчик Ревуала в Джибути.

© Still from a video by Jason Gregg/American Bird Conservancy

Неуловимый черношейный фазан-голубь на острове Фергуссон.

Неуловимый черношейный фазан-голубь на острове Фергуссон. - Sputnik Грузия
4/12
© Still from a video by Jason Gregg/American Bird Conservancy

Неуловимый черношейный фазан-голубь на острове Фергуссон.

© Video frame from YouTube/Thylacine Awareness Group of Australia/RGNPV2016

Предположительно, кадр с сумчатым волком в Австралии.

Предположительно, кадр с сумчатым волком в Австралии. - Sputnik Грузия
5/12
© Video frame from YouTube/Thylacine Awareness Group of Australia/RGNPV2016

Предположительно, кадр с сумчатым волком в Австралии.

© photo : Xavier Castro/Galápagos Conservancy

Галапагосская черепаха Fernandina Giant Tortoise.

Галапагосская черепаха Fernandina Giant Tortoise. - Sputnik Грузия
6/12
© photo : Xavier Castro/Galápagos Conservancy

Галапагосская черепаха Fernandina Giant Tortoise.

CC BY 4.0 / Erin Prado / Gracilidris pombero (cropped image)

Муравей Gracilidris pombero.

Муравей Gracilidris pombero. - Sputnik Грузия
7/12
CC BY 4.0 / Erin Prado / Gracilidris pombero (cropped image)

Муравей Gracilidris pombero.

© AFP 2023 / May James

Китайский белый дельфин в водах Гонконга.

Китайский белый дельфин в водах Гонконга. - Sputnik Грузия
8/12
© AFP 2023 / May James

Китайский белый дельфин в водах Гонконга.

CC BY 4.0 / Kyle Jaynes / Atelopus ignescens in the wild (cropped image)

Жаба Atelopus ignescens.

Жаба Atelopus ignescens. - Sputnik Грузия
9/12
CC BY 4.0 / Kyle Jaynes / Atelopus ignescens in the wild (cropped image)

Жаба Atelopus ignescens.

© photo : Jennifer L. McCarthy et. al./Fauna & Flora International 2012

Полосатый заяц на Суматре.

Полосатый заяц на Суматре. - Sputnik Грузия
10/12
© photo : Jennifer L. McCarthy et. al./Fauna & Flora International 2012

Полосатый заяц на Суматре.

© photo : Assou et al./University of Oxford

Небольшое африканское млекопитающее Дукер Уолтера, снятое в Африке.

Небольшое африканское млекопитающее Дукер Уолтера, снятое в Африке. - Sputnik Грузия
11/12
© photo : Assou et al./University of Oxford

Небольшое африканское млекопитающее Дукер Уолтера, снятое в Африке.

CC BY 4.0 / Paul Valentich-Scott et.al./ZooKeys / Cymatioa cooki (cropped image)

Вид двустворчатых моллюсков из семейства Galeommatoidea Cymatioa cooki.

Вид двустворчатых моллюсков из семейства Galeommatoidea Cymatioa cooki. - Sputnik Грузия
12/12
CC BY 4.0 / Paul Valentich-Scott et.al./ZooKeys / Cymatioa cooki (cropped image)

Вид двустворчатых моллюсков из семейства Galeommatoidea Cymatioa cooki.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0