Самые редкие и считавшиеся вымершими существа, попавшие в объективы камер – фото

Крысы Вангуну в объективе фотоловушки.
Крысы Вангуну в объективе фотоловушки.
Вид усатых китов Balaenoptera omurai.
Вид усатых китов Balaenoptera omurai.
Прыгунчик Ревуала в Джибути.
Прыгунчик Ревуала в Джибути.
Неуловимый черношейный фазан-голубь на острове Фергуссон.
Неуловимый черношейный фазан-голубь на острове Фергуссон.
Предположительно, кадр с сумчатым волком в Австралии.
Предположительно, кадр с сумчатым волком в Австралии.
Галапагосская черепаха Fernandina Giant Tortoise.
Муравей Gracilidris pombero.
Китайский белый дельфин в водах Гонконга.
Китайский белый дельфин в водах Гонконга.
Жаба Atelopus ignescens.
Полосатый заяц на Суматре.
Небольшое африканское млекопитающее Дукер Уолтера, снятое в Африке.
Небольшое африканское млекопитающее Дукер Уолтера, снятое в Африке.
Вид двустворчатых моллюсков из семейства Galeommatoidea Cymatioa cooki.
Вид двустворчатых моллюсков из семейства Galeommatoidea Cymatioa cooki.