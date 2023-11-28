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Франция предлагает вчерашний день: зачем Rafale Узбекистану и Казахстану

Франция предлагает вчерашний день: зачем Rafale Узбекистану и Казахстану

Французский истребитель из прошлого века нервно курит в сторонке от российских Су-30СМ и Су-35С поколения 4++ 28.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-28T09:41+0400

2023-11-28T09:41+0400

2023-11-28T09:41+0400

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Французская аэрокосмическая компания Dassault Aviation несколько месяцев активно изучает возможности поставок истребителей Rafale Узбекистану и Казахстану.Здесь нет противоречия с заявленной "энергетической" целью недавнего визита французского президента Эммануэля Макрона в Астану и Ташкент. После утраты африканских источников Франция остро заинтересована в поставках центральноазитского урана. Казахстан и Узбекистан выбраны неслучайно.Стремление Парижа предложить по бартеру свои истребители-бомбардировщики Rafale (которые ранее удалось продать ограниченными партиями Индии, Катару, Египту и Греции) вполне органично вписывается в стратегию повышения энергетической безопасности страны. Цена одного самолета Rafale, по разным данным, от 85 до 124 млн долларов и даже 218 млн (для Индии). Подержанные стоят дешевле.В Казахстане профильный холдинг "Казатомпром" разрабатывает 26 урановых месторождений, вероятные рудные запасы – около 313 тысяч тонн. Общие запасы урана в РК – более 906 тысяч тонн (15% мировых). Больше только у Австралии (1 692 тысячи тонн – 28%).Французская экономическая газета La Tribune сообщила, что Узбекистан может купить до 24 истребителей Rafale. Вероятную сделку с Казахстаном газета назвала "более отдаленной перспективой", поскольку "географическая и даже политическая близость Астаны и Москвы не благоприятствует двойному источнику поставок с западным производителем самолетов". Минобороны РК опровергло информацию о поставках в Казахстан французских истребителей. Однако турецкие беспилотники в Казахстан добрались: в мае 2022 года в Анкере был подписан меморандум о сотрудничестве, где обозначены планы по запуску в Казахстане линии сборки и техобслуживания турецких ударных беспилотников Anka."Троянский конь" МакронаВыгоды и преимущества приобретения французских истребителей странами Центральной Азии неочевидны. Многоцелевой Rafale – разработка 1986 года, однако совершенствование машины затянулось на два десятилетия. Истребитель-бомбардировщик принят на вооружение французской армии только в 2006 году. Основные характеристики модернизированной версии Rafale позволяют сравнивать его с российскими истребителями Су-30СМ и Су-35С поколения 4++.Двухдвигательный Rafale интересен конструктивными элементами из углепластика, кевлара и других композитов – до 20% площади поверхности и 25% массы. Максимальная скорость – 1,9 тысячи км/час. Практический потолок – 15 240 метров. Ударные задачи Rafale способен решать на удалении от базы в 1 760 км, боевой радиус в роли истребителя-перехватчика – 1 090 км. Полезная нагрузка – около девяти тонн.Дальность обнаружения и поражения целей бортовым комплексом вооружения – до 150 км (КР Storm Shadow – более 250 км). Ракетное оружие: "воздух-воздух" – AIM-9, AIM-132, AIM-120, MICA, "Мажик" II, MBDA Meteor; "воздух-поверхность" – "Апач", AM.39, AASM, Storm Shadow.Эпизоды боевого применения Rafale: 2007 год – Афганистан, 2011-й – Ливия, далее – отдельные удары по Сирии (во всех случаях – вне противодействия современных средств ПВО). Небоевые потери – пять истребителей в катастрофах 2007-2012 годов.Аналогичным образом Катар обсуждал поставку 72 французских истребителей, но подписал контракт на 24. Египет заказал такое же количество Rafale. Греция рассчитывает получить 18 машин. Для сравнения: ВВС Индии располагают 270 истребителями Су-30 МКИ российского и совместного производства.Сверхманевренный многофункциональный истребитель Су-30СМ предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, в условиях применения противником активных и пассивных помех, при отсутствии поддержки наземных систем наведения и управления. Скорость – до 2 350 км/час (быстрее "француза" на 450 км/час). Практический потолок – 19 тысяч метров (летает выше на четыре тысячи). Боевой радиус – 1,5 тысячи км, боевая нагрузка – до восьми тонн (близки). Комплекс вооружения позволяет обнаруживать и уничтожать противника на удалении до 400 км – абсолютное превосходство русского оружия. Которое весьма тревожит США и НАТО – в Сирии и на украинском ТВД.Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения наземных и надводных объектов днем и ночью в простых и сложных погодных условиях на больших удалениях от аэродрома базирования. Является переходным к авиационным комплексам пятого поколения. Скорость – до 2,7 тысячи км/час (быстрее "француза" на 800 км/час). Практический потолок – 18 тысяч метров (летает выше на три тысячи). Боевой радиус – 1,5 тысячи км, боевая нагрузка – до восьми тонн. Бортовые РЛС и комплекс вооружения позволяют обнаруживать, сопровождать до 34 воздушных целей и уничтожать их на удалении до 400 км. Невероятное боевое могущество. Что касается цены этого шедевра российского ОПК, то первым зарубежным заказчиком Су-35С стал Китай, который приобрел 24 истребителя за 2,5 млрд долларов – 104 млн долларов за единицу. Rafale нервно курит в стороне, уступая практически по всем параметрам.Кроме очевидного боевого несовершенства французского истребителя из прошлого века, западный комплекс бортового вооружения требует длительного переучивания летчиков, переосмысления и перестройки тактики боевого применения и управления военно-воздушными силами стран Центральной Азии (де-факто – ползучая интеграция в НАТО).А если Западу не понравится внешнеполитический курс партнера по ВТС, предсказуемо последуют санкции, прекращение поставок боезапаса, отключение сервиса и спутниковой навигации Rafale. "Троянский конь" Макрона требует политической дальновидности и особой государственной мудрости.Канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramМнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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в мире, политика, аналитика, казахстан, узбекистан, индия, эммануэль макрон, нато, франция, колумнисты