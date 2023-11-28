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Порядка 30 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы
Порядка 30 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы
В трех московских аэропортах отменены шесть рейсов. 28.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-28T11:22+0400
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ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. По меньшей мере 24 авиарейса задержаны и еще шесть отменены в трех московских аэропортах – "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса "Яндекс Расписание". Во "Внуково" задержаны шесть рейсов, в "Домодедово" задержаны 13 рейсов и четыре отменены, в "Шереметьево" пять рейсов задержаны и два отменены. Среди задержанных рейсов – полеты в Тбилиси.В Москве ожидается минус 3-5 градусов, по Подмосковью – минус 2-7 градусов. На дорогах и тротуарах гололедица.В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, москва, тбилиси
россия, новости, в мире, москва, тбилиси
Порядка 30 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы
В трех московских аэропортах отменены шесть рейсов.
ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik.
По меньшей мере 24 авиарейса задержаны и еще шесть отменены в трех московских аэропортах – "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", сообщает РИА Новости
со ссылкой на данные сервиса "Яндекс Расписание".
Во "Внуково" задержаны шесть рейсов, в "Домодедово" задержаны 13 рейсов и четыре отменены, в "Шереметьево" пять рейсов задержаны и два отменены. Среди задержанных рейсов – полеты в Тбилиси.
В Москве ожидается минус 3-5 градусов, по Подмосковью – минус 2-7 градусов. На дорогах и тротуарах гололедица.
В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.