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Актеру Зурабу Кипшидзе открыли звезду в Тбилиси
Актеру Зурабу Кипшидзе открыли звезду в Тбилиси
До открытия звезды в театре прошел показ спектакля "Король Лир" 28.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-28T15:35+0400
2023-11-28T15:35+0400
2023-11-28T16:35+0400
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. В честь известного грузинского актера Зураба Кипшидзе перед зданием Тбилисского государственного академического драмтеатра им. К. Марджанишвили открыли именную звезду. До открытия звезды в театре прошел показ спектакля "Король Лир". Зураб Кипшидзе дважды получал премию за "Лучшую мужскую роль" в этом спектакле. Зурабу Кипшидзе 70 лет. Он выпускник Тбилисского театрального института им. Ш. Руставели и ВГИКа (мастерская Герасимова и Макаровой). Играет на сцене Тбилисского государственного театра киноактера им. М. Туманишвили. Зураб Кипшидзе известен телезрителям по фильмам "Когда зацвел миндаль", "Легенда о Сурамской крепости", "Путешествие молодого композитора", "Житие Дон Кихота и Санчо", "Смерть Орфея", а также по съемкам в российских фильмах "Трудно быть богом", сериалах "Дронго", "Морской патруль", "Ничто не случается дважды", "Доктор Рихтер" и других.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, культура, новости, тбилиси, зураб кипшидзе
Актеру Зурабу Кипшидзе открыли звезду в Тбилиси
15:35 28.11.2023 (обновлено: 16:35 28.11.2023)
До открытия звезды в театре прошел показ спектакля "Король Лир"
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. В честь известного грузинского актера Зураба Кипшидзе перед зданием Тбилисского государственного академического драмтеатра им. К. Марджанишвили открыли именную звезду.
До открытия звезды в театре прошел показ спектакля "Король Лир". Зураб Кипшидзе дважды получал премию за "Лучшую мужскую роль" в этом спектакле.
Зурабу Кипшидзе 70 лет. Он выпускник Тбилисского театрального института им. Ш. Руставели и ВГИКа (мастерская Герасимова и Макаровой). Играет на сцене Тбилисского государственного театра киноактера им. М. Туманишвили.
Зураб Кипшидзе известен телезрителям по фильмам "Когда зацвел миндаль", "Легенда о Сурамской крепости", "Путешествие молодого композитора", "Житие Дон Кихота и Санчо", "Смерть Орфея", а также по съемкам в российских фильмах "Трудно быть богом", сериалах "Дронго", "Морской патруль", "Ничто не случается дважды", "Доктор Рихтер" и других.