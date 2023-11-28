https://sputnik-georgia.ru/20231128/den-apostola-matfeya-2023-molitvy-evangelistu-v-chem-pomogaet-svyatoy-284553137.html

День апостола Матфея 2023: молитвы евангелисту, в чем помогает святой?

День апостола Матфея 2023: молитвы евангелисту, в чем помогает святой?

День поминовения евангелиста Матфея православная церковь отмечает 29 ноября – он один из 12-ти апостолов Спасителя 28.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-28T15:56+0400

2023-11-28T15:56+0400

2023-11-28T15:39+0400

справки

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Евангелие от святого Матфея является первым среди книг Нового Завета. Как Матфей стал апостолом, какие молитвы читают евангелистом и о чем просят святого, читайте в Sputnik Грузия. Как Матфей стал апостолом? При рождении будущего евангелиста, брата апостола Иакова Алфеева, назвали Левием. Он жил в галилейском городе Капернауме и работал сборщиком податей для Рима. Иудеи считали сборщиков налогов корыстолюбивыми предателями, ибо они с большой выгодой для себя собирали деньги. Поэтому грехом считалось даже общение с ними. Левий, после встречи со Спасителем, раскаялся и вернул тем, кого прежде обирал, вчетверо больше собранного. Раздав остальное имущество нищим, Левий последовал за Христом, став одним из Его ближайших учеников, свидетелем страданий, смерти и воскресения Иисуса. После сошествия Святого Духа, евангелист Матфей вместе другими апостолами проповедовал Слово Божье в Персии, Мидии, Сирии и Парфии. Эфиопия стала последней страной, где проповедовал евангелист и мученически погиб в 60-м году. Святой Матфей по просьбе иудеев написал в 42 году Евангелие на еврейском языке, где описал земную жизнь Христа и Его учение. К сожалению, еврейский текст книги до наших дней не сохранился. О нем напоминают культурно-исторические и лингвистические особенности греческого перевода. В чем помогает Молитва апостолу Матфею помогает всем, кто просит евангелиста об укреплении в вере и защите от искушений. Работники различных финансовых служб возносят молитвы евангелисту, которым апостол оказывает особое покровительство. Апостол Матфей помогает предпринимателям и работникам торговой сферы во время поиска работы, при открытии нового дела, а также с решением проблем при ведении бизнеса или с налогами. Молитва апостолу Матфею помогает избежать крупных денежных потерь и предотвратить кражу. Евангелист помогает найти решение проблемы и избежать возможных серьезных последствий. Апостол также покровительствует тем, чья деятельность связана со словом – евангелист помогает филологам, сценаристам, писателям, лингвистам, рекламщикам, журналистам и копирайтерам. Молитвы евангелисту Матфею Молитва первая О, преславный апостоле Матфее, душу за Христа предавший и кровию твоею пажить Его удобривший! Услыши чад твоих молитвы и воздыхания, сердцем сокрушенным ныне приносимыя. Се бо беззаконьми омрачихомся, и того ради бедами, якоже тучами, обложихомся, елеа же добраго жития обнищахом зело, и не возможем противитися волком хищным, иже расхищати наследие Божие дерзостно тщатся. О, сильний! Понеси немощи наша, не отлучайся духом от нас, да не разлучимся й конец от любве Божия, но крепким заступлением твоим нас защити, да помилует Господь всех нас молитв твоих ради, да истребит же рукописание безмерных грехов наших, и да сподобит со всеми Святыми блаженнаго Царствия и брака Агнца Своего, Емуже честь и слава, и благодарение и поклонение, во веки веков. Аминь. Тропарь, глас 3 Усердно от мытницы к звавшему Владыце Христу, явльшуся на земли человеком за благость, Тому последовав, апостол избранный явился еси и благовестник Евангелия вселенней велегласен. Сего ради чтим честную память твою, Матфее богоглаголиве, моли Милостиваго Бога, да грехов оставление подаст душам нашим. Кондак, глас 4 Мытарства иго отверг, правды игу притяглся еси и явился еси купец всеизряднейший, богатство принес юже с высоты премудрость. Отонудуже проповедал еси истины слово и унылых воздвигл еси души, написав час судный. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки