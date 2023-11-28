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Georgian Airways запустит прямые рейсы Тбилиси - Санкт-Петербург

Georgian Airways запустит прямые рейсы Тбилиси - Санкт-Петербург

Рейсы Тбилиси - Санк-Петербург - Тбилиси будут выполняться дважды в неделю 28.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Грузинская авиакомпания Georgian Airways запустит прямые рейсы Тбилиси - Санкт-Петербург с 10 декабря, говорится на сайте перевозчика. Перелеты будут выполняться дважды в неделю: по средам и воскресеньям. В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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