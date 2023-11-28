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Глава Аджарии дал поручение помочь пострадавшим из-за непогоды
Глава Аджарии дал поручение помочь пострадавшим из-за непогоды
Шторм разрушил прибрежную инфраструктуру и подтопил прилегающие улицы 28.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-28T12:25+0400
2023-11-28T12:25+0400
2023-11-28T12:32+0400
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе поручил всем ведомствам в районах Батуми и Кобулети изучить ущерб, нанесенный стихией, и помочь всем пострадавшим. Непогода создала проблемы на черноморских курортах Грузии. Накануне на море был шторм в 7-8 баллов, который повредил инфраструктуру на бульварах этих курортных городов, а также подтопил прилегающие улицы. По словам специалистов, такого шторма на Черном море не было в течение 100 лет. Кроме того, сила ветра составляла до 25 метров в секунду, шел дождь. По его словам, вчерашний шторм и непогода нанесли значительный ущерб береговой линии Батуми и Кобули. Как ранее заявил глава Аджарского правительства, исходя из соображений безопасности, восстановительные работы начнутся после прояснения погоды. Шторм повредил и набережную портового города Поти (Самегрело - Земо Сванети), где повреждена инфраструктура. Затоплена и береговая линия Анаклия-Ганмухури. Синоптики и сегодня прогнозируют плохую погоду на море и шестибалльный шторм. По прогнозам синоптиков, на черноморском побережье погода прояснится 29-30 ноября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, батуми, аджария, кобулети, торнике рижвадзе, непогода в грузии
грузия, новости, погода, батуми, аджария, кобулети, торнике рижвадзе, непогода в грузии
Глава Аджарии дал поручение помочь пострадавшим из-за непогоды
12:25 28.11.2023 (обновлено: 12:32 28.11.2023)
Шторм разрушил прибрежную инфраструктуру и подтопил прилегающие улицы
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе поручил всем ведомствам в районах Батуми и Кобулети изучить ущерб, нанесенный стихией, и помочь всем пострадавшим.
Непогода создала проблемы на черноморских курортах Грузии. Накануне на море был шторм в 7-8 баллов, который повредил инфраструктуру на бульварах этих курортных городов, а также подтопил прилегающие улицы. По словам специалистов, такого шторма на Черном море не было в течение 100 лет. Кроме того, сила ветра составляла до 25 метров в секунду, шел дождь.
"Прошу и поручаю всем ведомствам как можно скорее провести работы по очистке и завершить ликвидационные работы своевременно, постоянным комиссиям муниципалитета своевременно изучить ущерб и максимально помочь всем частным лицам или предпринимателям, пострадавшим в результате непогоды", – заявил Рижвадзе.
По его словам, вчерашний шторм и непогода нанесли значительный ущерб береговой линии Батуми и Кобули.
Как ранее заявил глава Аджарского правительства, исходя из соображений безопасности, восстановительные работы начнутся после прояснения погоды.
Шторм повредил и набережную портового города Поти (Самегрело - Земо Сванети), где повреждена инфраструктура. Затоплена и береговая линия Анаклия-Ганмухури.
Синоптики и сегодня прогнозируют плохую погоду на море и шестибалльный шторм. По прогнозам синоптиков, на черноморском побережье погода прояснится 29-30 ноября.