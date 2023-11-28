Кварацхелия влюбил в футбол двукратного олимпийского чемпиона
17:01 28.11.2023 (обновлено: 17:04 28.11.2023)
© Courtesy of Georgian Weightlifting FederationГрузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе
© Courtesy of Georgian Weightlifting Federation
Тяжелоатлет впервые полностью посмотрел футбольный матч благодаря игре Кварацхелия
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Один из лучших молодых игроков чемпионата Италии, лидер футбольной сборной Грузии Хвича Кварацхелия влюбил в футбол двукратного олимпийского чемпиона, семикратного чемпиона мира и Европы, легендарного тяжелоатлета Лашу Талахадзе, рассказал спортсмен в интервью TST Sport.
Как признался спортсмен, впервые на клубном уровне он посмотрел все 90 минут матча, включая дополнительное время, только после того, как Кварацхелия стал играть за "Наполи".
"Я поддерживаю все виды спорта и спортсменов в Грузии, но не могу сказать, что выделяюсь как футбольный болельщик. Хочу сказать и дать знать, что Хвича Кварацхелия заставил меня начать смотреть футбол. Я никогда не смотрел 90 минут плюс дополнительное время от начала до конца. Я никогда не болел ни за какую другую команду, кроме сборной Грузии, но когда играет "Наполи", мы включаем товарищескую и смотрим", – рассказал Талахадзе.
По словам легендарного тяжелоатлета, очень важно, когда спортсмен не меняется после оглушительного успеха и является примером великодушия.
"Хвича Кварацхелия еще не сказал того, что хочет сказать. Он может сделать больше, и этот парень скажет больше... У меня огромное желание лично встретиться с Хвичей Кварацхелия", – сказал Талахадзе.
По его словам, Кварацхелия прежде всего очень хороший скромный человек, и это важно для спортсмена.
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкЛаша Талахадзе (Грузия), завоевавший золотую медаль в весовой категории свыше 109 кг среди мужчин на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве
Лаша Талахадзе (Грузия), завоевавший золотую медаль в весовой категории свыше 109 кг среди мужчин на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich/
Победой на ЧМ в Эр-Рияде Лаша Талахадзе стал первым спортсменом в истории грузинского спорта, который семь раз подряд выигрывал золото мирового первенства.
Что касается истории мировой тяжелой атлетики, то Талахадзе стал вторым тяжелоатлетом после советского спортсмена Василия Алексеева, который семь раз подряд выигрывал чемпионат мира. А в апреле Талахадзе выиграл седьмое золото чемпионата Европы в Ереване.
Что касается Кварацхелия, то в текущем сезоне он сыграл за "Наполи" 15 матчей во всех турнирах, забив три гола и сделав пять результативных передач.
В минувшем сезоне грузинский футболист был признан лучшим игроком серии А, а также автором наибольшего числа голевых передач. Кроме того, трижды Кварацхелия признавался лучшим игроком чемпионата Италии, а его гол в ворота "Аталанты" в рамках 26 тура чемпионата был признан лучшим голом марта 2023 года.