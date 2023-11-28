https://sputnik-georgia.ru/20231128/kvaratskheliya-vlyubil-v-futbol-dvukratnogo-olimpiyskogo-chempiona-284563831.html

Кварацхелия влюбил в футбол двукратного олимпийского чемпиона

Кварацхелия влюбил в футбол двукратного олимпийского чемпиона

Тяжелоатлет впервые полностью посмотрел футбольный матч благодаря игре Кварацхелия 28.11.2023, Sputnik Грузия

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спорт

грузия

новости

хвича кварацхелия

лаша талахадзе

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Один из лучших молодых игроков чемпионата Италии, лидер футбольной сборной Грузии Хвича Кварацхелия влюбил в футбол двукратного олимпийского чемпиона, семикратного чемпиона мира и Европы, легендарного тяжелоатлета Лашу Талахадзе, рассказал спортсмен в интервью TST Sport. Как признался спортсмен, впервые на клубном уровне он посмотрел все 90 минут матча, включая дополнительное время, только после того, как Кварацхелия стал играть за "Наполи". По словам легендарного тяжелоатлета, очень важно, когда спортсмен не меняется после оглушительного успеха и является примером великодушия. "Хвича Кварацхелия еще не сказал того, что хочет сказать. Он может сделать больше, и этот парень скажет больше... У меня огромное желание лично встретиться с Хвичей Кварацхелия", – сказал Талахадзе. По его словам, Кварацхелия прежде всего очень хороший скромный человек, и это важно для спортсмена. Победой на ЧМ в Эр-Рияде Лаша Талахадзе стал первым спортсменом в истории грузинского спорта, который семь раз подряд выигрывал золото мирового первенства. Что касается истории мировой тяжелой атлетики, то Талахадзе стал вторым тяжелоатлетом после советского спортсмена Василия Алексеева, который семь раз подряд выигрывал чемпионат мира. А в апреле Талахадзе выиграл седьмое золото чемпионата Европы в Ереване. Что касается Кварацхелия, то в текущем сезоне он сыграл за "Наполи" 15 матчей во всех турнирах, забив три гола и сделав пять результативных передач. В минувшем сезоне грузинский футболист был признан лучшим игроком серии А, а также автором наибольшего числа голевых передач. Кроме того, трижды Кварацхелия признавался лучшим игроком чемпионата Италии, а его гол в ворота "Аталанты" в рамках 26 тура чемпионата был признан лучшим голом марта 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, лаша талахадзе