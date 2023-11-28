https://sputnik-georgia.ru/20231128/ministr-obrazovaniya-i-nauki-gruzii-vystupit-v-parlamente-28-noyabrya-284542798.html

Министр образования и науки Грузии выступит в парламенте 28 ноября

Министр образования и науки Грузии выступит в парламенте 28 ноября

Согласно регламенту парламента, каждый министр раз в год выступает перед законодательным органом с отчетом о проделанной работе 28.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-28T00:34+0400

2023-11-28T00:34+0400

2023-11-28T00:34+0400

грузия

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георгий амилахвари

шалва папуашвили

министерство образования и науки грузии

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 28 ноя— Sputnik. Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари выступит в законодательном органе страны в рамках министерского часа 28 ноября. Повестку дня пленарной недели определило бюро парламента. Информацию об этом членам бюро предоставил председатель парламента Шалва Папуашвили. Члены бюро рассмотрели новые законодательные инициативы и определили обязательные и ведущие комитеты. Согласно регламенту парламента, каждый министр раз в год выступает перед законодательным органом в рамках министерского часа с отчетом о проделанной работе. Кроме того, министра может вызвать группа депутатов, чтобы он ответил на заранее согласованные вопросы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, георгий амилахвари, шалва папуашвили, министерство образования и науки грузии, парламент грузии