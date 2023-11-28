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https://sputnik-georgia.ru/20231128/osenniy-festival-gandagana-novaya-traditsiya-kurortnogo-batumi---foto-284560296.html
Осенний фестиваль "Гандагана": новая традиция курортного Батуми – фото
Осенний фестиваль "Гандагана": новая традиция курортного Батуми – фото
В Батуми состоялся осенний фестиваль сельскохозяйственной продукции и товаров местного производства "Гандагана". Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки с... 28.11.2023, Sputnik Грузия
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Фестиваль состоялся в центре курортного города на площади Европы. Тут собрались тысячи гостей, чтобы своими глазами увидеть событие и получить радостные и хорошие эмоции в эти дни.
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фотография, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, батуми, фестивали, фестиваль, культурная жизнь грузии, фото
фотография, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, батуми, фестивали, фестиваль, культурная жизнь грузии, фото

Осенний фестиваль "Гандагана": новая традиция курортного Батуми – фото

17:10 28.11.2023 (обновлено: 17:15 28.11.2023)
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В Батуми состоялся осенний фестиваль сельскохозяйственной продукции и товаров местного производства "Гандагана". Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки с мероприятия
Фестиваль состоялся в центре курортного города на площади Европы. Тут собрались тысячи гостей, чтобы своими глазами увидеть событие и получить радостные и хорошие эмоции в эти дни.
© photo: Sputnik / Stringer

Последние теплые дни осени в Батуми празднично отметили.

Последние теплые дни осени в Батуми празднично отметили. - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

Последние теплые дни осени в Батуми празднично отметили.

© photo: Sputnik / Stringer

В черноморском курортном городе состоялся осенний фестиваль.

В черноморском курортном городе состоялся осенний фестиваль. - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

В черноморском курортном городе состоялся осенний фестиваль.

© photo: Sputnik / Stringer

Это праздник для детей и взрослых, все радовались, побывав на мероприятии.

Это праздник для детей и взрослых, все радовались, побывав на мероприятии. - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

Это праздник для детей и взрослых, все радовались, побывав на мероприятии.

© photo: Sputnik / Stringer

Фестиваль много лет назад впервые состоялся в формате выставки-продажи сельскохозяйственной продукции.

Фестиваль много лет назад впервые состоялся в формате выставки-продажи сельскохозяйственной продукции. - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

Фестиваль много лет назад впервые состоялся в формате выставки-продажи сельскохозяйственной продукции.

© photo: Sputnik / Stringer

Но теперь "Гандагана" не только сельскохозяйственный, но и осенний фестиваль.

Но теперь &quot;Гандагана&quot; не только сельскохозяйственный, но и осенний фестиваль. - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Stringer

Но теперь "Гандагана" не только сельскохозяйственный, но и осенний фестиваль.

© photo: Sputnik / Stringer

Участники мероприятия теперь выставляют на продажу вещи ручной работы, сувениры и товары местного производства.

Участники мероприятия теперь выставляют на продажу вещи ручной работы, сувениры и товары местного производства. - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

Участники мероприятия теперь выставляют на продажу вещи ручной работы, сувениры и товары местного производства.

© photo: Sputnik / Stringer

Большую часть стендов, конечно, составляют те, где представлены различные овощи и фрукты и блюда национальной кухни.

Большую часть стендов, конечно, составляют те, где представлены различные овощи и фрукты и блюда национальной кухни. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

Большую часть стендов, конечно, составляют те, где представлены различные овощи и фрукты и блюда национальной кухни.

© photo: Sputnik / Stringer

Оформление фестиваля было соответствующим.

Оформление фестиваля было соответствующим. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

Оформление фестиваля было соответствующим.

© photo: Sputnik / Stringer

В этом году "Гандагана" состоялась на площади Европы в самом центре Батуми.

В этом году &quot;Гандагана&quot; состоялась на площади Европы в самом центре Батуми. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

В этом году "Гандагана" состоялась на площади Европы в самом центре Батуми.

© photo: Sputnik / Stringer

На время проведения фестиваля площадь преобразилась.

На время проведения фестиваля площадь преобразилась. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

На время проведения фестиваля площадь преобразилась.

© photo: Sputnik / Stringer

И дело не только в торговцах различными товарами и прилавках, которые заполнили территорию.

И дело не только в торговцах различными товарами и прилавках, которые заполнили территорию. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

И дело не только в торговцах различными товарами и прилавках, которые заполнили территорию.

© photo: Sputnik / Stringer

Все тут было нарядно и празднично оформлено, ведь этим занимался основатель сада "Гардения" Зураб Шеварднадзе.

Все тут было нарядно и празднично оформлено, ведь этим занимался основатель сада &quot;Гардения&quot; Зураб Шеварднадзе. - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

Все тут было нарядно и празднично оформлено, ведь этим занимался основатель сада "Гардения" Зураб Шеварднадзе.

© photo: Sputnik / Stringer

Среди выставленных на продажу изделий ручной работы также была различная одежда.

Среди выставленных на продажу изделий ручной работы также была различная одежда. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

Среди выставленных на продажу изделий ручной работы также была различная одежда.

© photo: Sputnik / Stringer

Ну и куда же без такого традиционного сладкого угощения, как чурчхела.

Ну и куда же без такого традиционного сладкого угощения, как чурчхела. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

Ну и куда же без такого традиционного сладкого угощения, как чурчхела.

© photo: Sputnik / Stringer

Фестиваль "Гандагана" впервые состоялся в 2015 году и с тех пор проводится ежегодно. Его посещают тысячи гостей.

Фестиваль &quot;Гандагана&quot; впервые состоялся в 2015 году и с тех пор проводится ежегодно. Его посещают тысячи гостей. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Stringer

Фестиваль "Гандагана" впервые состоялся в 2015 году и с тех пор проводится ежегодно. Его посещают тысячи гостей.

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