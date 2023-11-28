Осенний фестиваль "Гандагана": новая традиция курортного Батуми – фото
Последние теплые дни осени в Батуми празднично отметили.
Последние теплые дни осени в Батуми празднично отметили.
В черноморском курортном городе состоялся осенний фестиваль.
В черноморском курортном городе состоялся осенний фестиваль.
Это праздник для детей и взрослых, все радовались, побывав на мероприятии.
Это праздник для детей и взрослых, все радовались, побывав на мероприятии.
Фестиваль много лет назад впервые состоялся в формате выставки-продажи сельскохозяйственной продукции.
Фестиваль много лет назад впервые состоялся в формате выставки-продажи сельскохозяйственной продукции.
Но теперь "Гандагана" не только сельскохозяйственный, но и осенний фестиваль.
Но теперь "Гандагана" не только сельскохозяйственный, но и осенний фестиваль.
Участники мероприятия теперь выставляют на продажу вещи ручной работы, сувениры и товары местного производства.
Участники мероприятия теперь выставляют на продажу вещи ручной работы, сувениры и товары местного производства.
Большую часть стендов, конечно, составляют те, где представлены различные овощи и фрукты и блюда национальной кухни.
Большую часть стендов, конечно, составляют те, где представлены различные овощи и фрукты и блюда национальной кухни.
Оформление фестиваля было соответствующим.
Оформление фестиваля было соответствующим.
В этом году "Гандагана" состоялась на площади Европы в самом центре Батуми.
В этом году "Гандагана" состоялась на площади Европы в самом центре Батуми.
На время проведения фестиваля площадь преобразилась.
На время проведения фестиваля площадь преобразилась.
И дело не только в торговцах различными товарами и прилавках, которые заполнили территорию.
И дело не только в торговцах различными товарами и прилавках, которые заполнили территорию.
Все тут было нарядно и празднично оформлено, ведь этим занимался основатель сада "Гардения" Зураб Шеварднадзе.
Все тут было нарядно и празднично оформлено, ведь этим занимался основатель сада "Гардения" Зураб Шеварднадзе.
Среди выставленных на продажу изделий ручной работы также была различная одежда.
Среди выставленных на продажу изделий ручной работы также была различная одежда.
Ну и куда же без такого традиционного сладкого угощения, как чурчхела.
Ну и куда же без такого традиционного сладкого угощения, как чурчхела.
Фестиваль "Гандагана" впервые состоялся в 2015 году и с тех пор проводится ежегодно. Его посещают тысячи гостей.
Фестиваль "Гандагана" впервые состоялся в 2015 году и с тех пор проводится ежегодно. Его посещают тысячи гостей.