https://sputnik-georgia.ru/20231128/osenniy-festival-gandagana-novaya-traditsiya-kurortnogo-batumi---foto-284560296.html

Осенний фестиваль "Гандагана": новая традиция курортного Батуми – фото

Осенний фестиваль "Гандагана": новая традиция курортного Батуми – фото

В Батуми состоялся осенний фестиваль сельскохозяйственной продукции и товаров местного производства "Гандагана". Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки с... 28.11.2023, Sputnik Грузия

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Фестиваль состоялся в центре курортного города на площади Европы. Тут собрались тысячи гостей, чтобы своими глазами увидеть событие и получить радостные и хорошие эмоции в эти дни.

батуми

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