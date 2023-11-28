https://sputnik-georgia.ru/20231128/press-konferentsiya-besplatnaya-ucheba-v-rossii-dlya-grazhdan-gruzii--podrobnosti-284524023.html

Пресс-конференция: Бесплатная учеба в России для граждан Грузии – подробности

Пресс-конференция: Бесплатная учеба в России для граждан Грузии – подробности

Пресс-конференция на тему "Бесплатная учеба в России для граждан Грузии – подробности" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия во вторник, 28... 28.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-28T11:00+0400

2023-11-28T11:00+0400

2023-11-28T11:00+0400

пресс-центр sputnik грузия

новости

грузия

николай свентицкий

россия

бесплатная учеба в россии

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/11/250909792_638:322:3663:2023_1920x0_80_0_0_fc441b59ef3718541e0d19d6e4936e4f.jpg

На пресс-конференции председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии Николай СВЕНТИЦКИЙ расскажет подробности о поступлении на бюджетные места в российские вузы для абитуриентов из Грузии.Аккредитация СМИ:E-mail: media@sputnik-georgia.com

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, николай свентицкий, россия, бесплатная учеба в россии, анонсы