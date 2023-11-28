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Пресс-конференция: Бесплатная учеба в России для граждан Грузии – подробности
Пресс-конференция: Бесплатная учеба в России для граждан Грузии – подробности
Пресс-конференция на тему "Бесплатная учеба в России для граждан Грузии – подробности" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия во вторник, 28... 28.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-28T11:00+0400
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На пресс-конференции председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии Николай СВЕНТИЦКИЙ расскажет подробности о поступлении на бюджетные места в российские вузы для абитуриентов из Грузии.Аккредитация СМИ:E-mail: media@sputnik-georgia.com
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новости, грузия, николай свентицкий, россия, бесплатная учеба в россии, анонсы
новости, грузия, николай свентицкий, россия, бесплатная учеба в россии, анонсы
Пресс-конференция: Бесплатная учеба в России для граждан Грузии – подробности
Пресс-конференция на тему "Бесплатная учеба в России для граждан Грузии – подробности" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия во вторник, 28 ноября, в 12:00
На пресс-конференции председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии Николай СВЕНТИЦКИЙ расскажет подробности о поступлении на бюджетные места в российские вузы для абитуриентов из Грузии.
E-mail: media@sputnik-georgia.com