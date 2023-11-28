https://sputnik-georgia.ru/20231128/primety-na-den-apostola-matfeya-2023-chto-nelzya-delat-29-noyabrya-284564050.html
Приметы на день апостола Матфея 2023: что нельзя делать 29 ноября?
Приметы на день апостола Матфея 2023: что нельзя делать 29 ноября?
Апостола и евангелиста Матфея православная церковь поминает 29 ноября – праздник в народном календаре называют "Матвеев день", с ним связано много примет и... 28.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-28T17:21+0400
2023-11-28T17:21+0400
2023-11-28T17:21+0400
справки
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Что нельзя делать в день апостола Матфея, какие народные приметы и запреты связаны с 29 ноября, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать В день апостола Матфея нельзя есть пищу животного происхождения, так как 28 ноября начался Рождественский пост у православных. Во время Рождественского поста не проводят обряд венчания, поэтому 29 ноября нельзя праздновать свадьбу и другие увеселительные мероприятия. По народным приметам нельзя в день апостола Матфея ссориться, злиться и оскорблять кого-либо, можно в конфликтах провести весь год. Нельзя разговаривать 29 ноября с гостем через порог – это плохая примета, можно с ним испортить отношения. В день апостола Матфея напиваться и предаваться чревоугодию нельзя – по приметам можно на семью навлечь болезни и неприятности. По народным приметам нельзя смотреть долго на себя в зеркало, чтобы не лишиться молодости и красоты. Нельзя покупать в день евангелиста Матфея одежду и обувь – по приметам эти вещи долго не прослужат. Народные приметы В день апостола Матфея нельзя надевать вещи на изнанку – это плохая примета, сулящая большие неприятности. Нельзя садиться в день апостола Матфея на стол – по приметам это привлечет в дом болезни. Плохая примета свистеть в доме — мыши и тараканы заведутся. По народным приметам скоро ударят морозы, если 29 ноября тепло и солнечно. Пасмурная и холодная погода продлится до 19 декабря, если в день евангелиста Матфея подымится сильный ветер и пойдет снег. Есть примета, что зима в целом будет теплой, если в день апостола Матфея тепло и солнечно. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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Лиза Офман
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MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Приметы на день апостола Матфея 2023: что нельзя делать 29 ноября?
Апостола и евангелиста Матфея православная церковь поминает 29 ноября – праздник в народном календаре называют "Матвеев день", с ним связано много примет и запретов
Что нельзя делать в день апостола Матфея, какие народные приметы и запреты связаны с 29 ноября, читайте в Sputnik Грузия
.
В день апостола Матфея нельзя есть пищу животного происхождения, так как 28 ноября начался Рождественский пост у православных.
Во время Рождественского поста не проводят обряд венчания, поэтому 29 ноября нельзя праздновать свадьбу и другие увеселительные мероприятия.
По народным приметам нельзя в день апостола Матфея ссориться, злиться и оскорблять кого-либо, можно в конфликтах провести весь год.
Нельзя разговаривать 29 ноября с гостем через порог – это плохая примета, можно с ним испортить отношения.
В день апостола Матфея напиваться и предаваться чревоугодию нельзя – по приметам можно на семью навлечь болезни и неприятности.
По народным приметам нельзя смотреть долго на себя в зеркало, чтобы не лишиться молодости и красоты.
Нельзя покупать в день евангелиста Матфея одежду и обувь – по приметам эти вещи долго не прослужат.
В день апостола Матфея нельзя надевать вещи на изнанку – это плохая примета, сулящая большие неприятности.
Нельзя садиться в день апостола Матфея на стол – по приметам это привлечет в дом болезни. Плохая примета свистеть в доме — мыши и тараканы заведутся.
По народным приметам скоро ударят морозы, если 29 ноября тепло и солнечно.
Пасмурная и холодная погода продлится до 19 декабря, если в день евангелиста Матфея подымится сильный ветер и пойдет снег.
Есть примета, что зима в целом будет теплой, если в день апостола Матфея тепло и солнечно.
Материал подготовлен на основе открытых источников.