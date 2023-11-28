https://sputnik-georgia.ru/20231128/putin-rossiya-znaet-kakoy-ugroze-protivostoit-284570204.html
Путин: Россия знает, какой угрозе противостоит
Путин: Россия знает, какой угрозе противостоит
Именно Россия, как было не раз в истории, вновь преградила путь тем, кто претендует на мировое господство, подчеркнул президент РФ 28.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-28T22:33+0400
2023-11-28T22:33+0400
2023-11-28T22:45+0400
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Без суверенной и сильной России прочный миропорядок невозможен, и битва России за свой суверенитет носит национально-освободительный характер, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Всемирного русского народного собора во вторник."Без суверенной сильной России никакой прочный стабильный миропорядок невозможен", – сказал российский лидер.Эта битва за суверенитет носит национально-освободительный характер – страна отстаивает высшее историческое право быть Россией, продолжил он.Глава российского государства констатировал, что Западу многонациональная Россия не нужна, поэтому в отношении нее запущены все формы русофобии и расизма, направленные против всех народов, проживающих на территории РФ, запущена старая шарманка, "мол, Россия это тюрьма народов, а сами русские народ рабов"."Сегодня практически официальной идеологией западных правящих элит стали русофобия, другие формы расизма и неонацизма. Они направлены не только против русского, но и против всех народов России: татар, чеченцев, аварцев, тувинцев, башкир, бурятов, якутов, осетин, евреев, ингушей, марийцев, алтайцев, нас много, всех сейчас не назову, но повторю, против всех народов России это направлено", – сказал Путин."Мы никому не позволим делить Россию, которая у нас одна, о ней, о нашем Отечестве, наши молитвы, которые звучат на разных языках", – заявил президент РФ.По словам Путина, развитие русских и других народов России может быть гарантировано только суверенной Россией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, новости, политика, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, новости, политика, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины
Путин: Россия знает, какой угрозе противостоит
22:33 28.11.2023 (обновлено: 22:45 28.11.2023)
Именно Россия, как было не раз в истории, вновь преградила путь тем, кто претендует на мировое господство, подчеркнул президент РФ
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Без суверенной и сильной России прочный миропорядок невозможен, и битва России за свой суверенитет носит национально-освободительный характер, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Всемирного русского народного собора во вторник.
"Без суверенной сильной России никакой прочный стабильный миропорядок невозможен", – сказал российский лидер.
При этом он отметил, что страна знает, какой угрозе противостоит – Россия преградила путь тем, кто уверен в своей исключительности и жаждет мирового господства. Причем "мы сражаемся за свободу не только России, но и всего мира", – подчеркнул Путин.
Эта битва за суверенитет носит национально-освободительный характер – страна отстаивает высшее историческое право быть Россией, продолжил он.
Глава российского государства констатировал, что Западу многонациональная Россия не нужна, поэтому в отношении нее запущены все формы русофобии и расизма, направленные против всех народов, проживающих на территории РФ, запущена старая шарманка, "мол, Россия это тюрьма народов, а сами русские народ рабов".
"Сегодня практически официальной идеологией западных правящих элит стали русофобия, другие формы расизма и неонацизма. Они направлены не только против русского, но и против всех народов России: татар, чеченцев, аварцев, тувинцев, башкир, бурятов, якутов, осетин, евреев, ингушей, марийцев, алтайцев, нас много, всех сейчас не назову, но повторю, против всех народов России это направлено", – сказал Путин.
Однако, как подчеркнул российский лидер, любое вмешательство извне с целью вызвать межнациональный либо межрелигиозный конфликт в Кремле расценивают как агрессивные действия против России, попытку бросить ей "терроризм и экстремизм", и ответная реакция, по словам Путина, будет.
"Мы никому не позволим делить Россию, которая у нас одна, о ней, о нашем Отечестве, наши молитвы, которые звучат на разных языках", – заявил президент РФ.
По словам Путина, развитие русских и других народов России может быть гарантировано только суверенной Россией.