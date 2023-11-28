https://sputnik-georgia.ru/20231128/silnyy-shtorm-na-chernom-more--chto-proiskhodit-v-adzharii-284549313.html

Сильный шторм на Черном море – что происходит в Аджарии?

Сильный шторм на Черном море – что происходит в Аджарии?

Восстановительные работы начнутся после прояснения погоды 28.11.2023, Sputnik Грузия

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грузия

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аджария

батуми

поти

торнике рижвадзе

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Черноморское побережье Грузии пострадало из-за восьмибалльного шторма: повреждена инфраструктура приморских городов, затоплены определенные участки дорог, сорваны крыши с некоторых многоэтажных домов, сообщает пресс-служба правительства региона. Набережная линия бульвара Батуми и часть улицы Шерифа Химшиашвили затоплены. На определенных участках батумского бульвара повреждена инфраструктура. На месте находятся представители соответствующих служб мэрии, начаты ликвидационные работы. Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе заявил, что, исходя из соображений безопасности, восстановительные работы начнутся после прояснения погоды.Шторм повредил и набережную портового города Поти (Самегрело - Земо Сванети), где повреждена инфраструктура. Затоплена и береговая линия Анаклия-Ганмухури. Синоптики и сегодня прогнозируют плохую погоду на море и шестибалльный шторм. По прогнозам синоптиков, на черноморском побережье погода прояснится 29-30 ноября. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, аджария, батуми, поти, торнике рижвадзе