https://sputnik-georgia.ru/20231128/tsementovoz-nasmert-sbil-pensionera-v-tbilisi-284565507.html

Цементовоз насмерть сбил пенсионера в Тбилиси

Цементовоз насмерть сбил пенсионера в Тбилиси

От полученных ушибов пенсионер скончался на месте 28.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-28T18:45+0400

2023-11-28T18:45+0400

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Цементовоз насмерть сбил 65-летнего мужчину в спальном районе Тбилиси Вазисубани, сообщает телекомпания "Рустави 2". На месте ДТП мобилизованы сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой помощи. Другие подробности ЧП не распространяются.Расследование аварии ведется по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее за собой гибель человека". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от четырех до семи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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