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https://sputnik-georgia.ru/20231128/tsementovoz-nasmert-sbil-pensionera-v-tbilisi-284565507.html
Цементовоз насмерть сбил пенсионера в Тбилиси
Цементовоз насмерть сбил пенсионера в Тбилиси
От полученных ушибов пенсионер скончался на месте 28.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-28T18:45+0400
2023-11-28T18:45+0400
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Цементовоз насмерть сбил 65-летнего мужчину в спальном районе Тбилиси Вазисубани, сообщает телекомпания "Рустави 2". На месте ДТП мобилизованы сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой помощи. Другие подробности ЧП не распространяются.Расследование аварии ведется по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее за собой гибель человека". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от четырех до семи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, тбилиси
грузия, происшествия, новости, тбилиси

Цементовоз насмерть сбил пенсионера в Тбилиси

18:45 28.11.2023
© photo: Sputnik / StringerПолицейская лента на месте преступления
Полицейская лента на месте преступления - Sputnik Грузия, 1920, 28.11.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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От полученных ушибов пенсионер скончался на месте
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Цементовоз насмерть сбил 65-летнего мужчину в спальном районе Тбилиси Вазисубани, сообщает телекомпания "Рустави 2".
На месте ДТП мобилизованы сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой помощи. Другие подробности ЧП не распространяются.
Расследование аварии ведется по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее за собой гибель человека".
Преступление наказывается тюремным заключением на срок от четырех до семи лет.
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