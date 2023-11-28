https://sputnik-georgia.ru/20231128/tyuremschik-v-gruzii-zaderzhan-za-semeynoe-nasilie-284551187.html

Тюремный надзиратель в Грузии задержан за семейное насилие

Тюремный надзиратель в Грузии задержан за семейное насилие

Супруга работника тюрьмы сама сообщила в полицию о побоях со стороны мужа 28.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-28T13:13+0400

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Специальная следственная служба Грузии задержала сотрудника Специальной пенитенциарной службы министерства юстиции Грузии по факту насилия в семье, говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным расследования, сотрудник тюремного ведомства применил физическое насилие в отношение своей 43-летней жены во время ссоры на бытовой почве и нанес телесные повреждения. Случай произошел в городе Рустави 26 ноября. Как отмечено в сообщении, после получения сообщения о преступлении от жертвы, Специальная следственная служба в кратчайшие сроки провела неотложные следственные действия. Сотрудника тюремного ведомства задержали по факту семейного насилия. Преступление предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Специальная следственная служба продолжает расследование дела. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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