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Верхний Ларс сегодня: дорога к России открыта для легковых автомобилей

Верхний Ларс сегодня: дорога к России открыта для легковых автомобилей

Дорога была закрыта для легковых автомобилей из-за опасности схода лавин 28.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта в направлении грузино-российской границы ТПП "Верхний Ларс" восстановлено для легковых автомобилей, сообщили в департаменте автомобильных дорог.Открыть участок Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс удалось благодаря проведенным очистительным работам. Движение на данном участке осуществится в беспрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели. За движением следит патрульная полиция.Что касается автотранспорта с прицепом и полуприцепом, то для них движение закрыто из-за снегопада и низкой температуры. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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