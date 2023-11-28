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Верхний Ларс сегодня: дорога к России открыта для легковых автомобилей
Верхний Ларс сегодня: дорога к России открыта для легковых автомобилей
Дорога была закрыта для легковых автомобилей из-за опасности схода лавин 28.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-28T14:41+0400
2023-11-28T14:41+0400
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта в направлении грузино-российской границы ТПП "Верхний Ларс" восстановлено для легковых автомобилей, сообщили в департаменте автомобильных дорог.Открыть участок Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс удалось благодаря проведенным очистительным работам. Движение на данном участке осуществится в беспрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели. За движением следит патрульная полиция.Что касается автотранспорта с прицепом и полуприцепом, то для них движение закрыто из-за снегопада и низкой температуры. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды
Верхний Ларс сегодня: дорога к России открыта для легковых автомобилей
14:41 28.11.2023 (обновлено: 14:59 28.11.2023)
Дорога была закрыта для легковых автомобилей из-за опасности схода лавин
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта в направлении грузино-российской границы ТПП "Верхний Ларс" восстановлено для легковых автомобилей, сообщили в департаменте автомобильных дорог.
Открыть участок Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс удалось благодаря проведенным очистительным работам. Движение на данном участке осуществится в беспрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели. За движением следит патрульная полиция.
Что касается автотранспорта с прицепом и полуприцепом, то для них движение закрыто из-за снегопада и низкой температуры.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.