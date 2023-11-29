https://sputnik-georgia.ru/20231129/geminidy-2023-kogda-nablyudat-pervyy-zimniy-zvezdopad-284586680.html

Геминиды 2023: когда наблюдать первый зимний звездопад?

Геминиды 2023: когда наблюдать первый зимний звездопад?

Геминиды – первый зимний звездопад, который подарит землянам незабываемое зрелище в декабре 29.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-29T18:38+0400

2023-11-29T18:38+0400

2023-11-29T18:38+0400

справки

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Когда наблюдать звездопад Геминиды – первый зимний метеорный поток, читайте в Sputnik Грузия. Когда наблюдать звездопад? Наблюдать один из ярких и красивейших звездопадов жители Земли смогут с 4 по 17 декабря, однако пика активности первый зимний метеорный поток достигнет во второй декаде месяца. Геминиды по количеству "падающих звезд" затмевают все остальные метеорные потоки, в том числе и августовский звездопад Персеиды. На пике активности обычно можно увидеть более 100 красивых метеоров в час, сравнительная низкая скорость которых делает их особенно яркими. В безоблачную погоду звездопад Геминиды можно наблюдать из любой точки земного шара. Звездопад Геминиды Мощный метеорный поток Геминиды открыли в конце XX века в созвездии Близнецы -–радиант звездопада расположен около яркой звезды Кастор. Обычно прародителем метеорных потоков является комета. Однако звездопад Геминиды породил объект, который ученые открыли в 1983 году с помощью инфракрасного космического телескопа. Объект назвали 3200 Фаэтон в честь героя греческого мифа – сына бога Гелиоса (Солнца). Астрономы считают объект чем-то средним между кометой и астероидом, так как у 3200 Фаэтон нет ни хвоста, ни комы. Исследования показали, что возраст метеорных частиц звездопада Геминиды достигает около 1 000 лет. Следовательно, объект возможно был кометой, но совершив за это время множество оборотов вокруг Солнца, из ее ядра испарился весь лед, оставив только каменный остов, и хвоста у нее не стало. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки