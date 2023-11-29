https://sputnik-georgia.ru/20231129/gruzinskie-dzyudoisty-primut-uchastie-v-zaklyuchitelnom-turnire-goda-v-tokio-284583950.html

Грузинские дзюдоисты примут участие в заключительном турнире года в Токио

Грузинские дзюдоисты примут участие в заключительном турнире года в Токио

Наряду с опытными и титулованными спортсменами за медали будут бороться юные дзюдоисты 29.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-29T16:36+0400

2023-11-29T16:36+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо выступит на престижном турнире Большого шлема в Токио (Tokyo Grand Slam-2023) 2-3 декабря в обновленном составе, сообщает Федерация дзюдо Грузии. Наряду с опытными и титулованными спортсменами за медали будут бороться юные дзюдоисты. На финальном турнире Большого шлема в 2023 году от Грузии выступят 16 дзюдоистов – 13 мужчин и три женщины. Мужчины: Женщины: В 2022 году Грузию на престижном турнире в Токио представлял лишь олимпийский чемпион Лаша Бекаури и завоевал бронзовую медаль. Турнир завершился триумфом японцев – пять золотых медалей среди мужчин и семь золотых медалей среди женщин. На заключительный в сезоне турнир из серии Большого шлема заявилось 538 спортсменов из 88 стран мира. В соревнованиях примут участие российские спортсмены в статусе индивидуальных нейтральных атлетов (AIN).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, токио, лухум чхвимиани, важа маргвелашвили, лаша шавдатуашвили, федерация дзюдо грузии, международная федерация дзюдо