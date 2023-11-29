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Грузинские дзюдоисты примут участие в заключительном турнире года в Токио
Грузинские дзюдоисты примут участие в заключительном турнире года в Токио
Наряду с опытными и титулованными спортсменами за медали будут бороться юные дзюдоисты 29.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-29T16:36+0400
2023-11-29T16:36+0400
2023-11-29T16:36+0400
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо выступит на престижном турнире Большого шлема в Токио (Tokyo Grand Slam-2023) 2-3 декабря в обновленном составе, сообщает Федерация дзюдо Грузии. Наряду с опытными и титулованными спортсменами за медали будут бороться юные дзюдоисты. На финальном турнире Большого шлема в 2023 году от Грузии выступят 16 дзюдоистов – 13 мужчин и три женщины. Мужчины: Женщины: В 2022 году Грузию на престижном турнире в Токио представлял лишь олимпийский чемпион Лаша Бекаури и завоевал бронзовую медаль. Турнир завершился триумфом японцев – пять золотых медалей среди мужчин и семь золотых медалей среди женщин. На заключительный в сезоне турнир из серии Большого шлема заявилось 538 спортсменов из 88 стран мира. В соревнованиях примут участие российские спортсмены в статусе индивидуальных нейтральных атлетов (AIN).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, токио, лухум чхвимиани, важа маргвелашвили, лаша шавдатуашвили, федерация дзюдо грузии, международная федерация дзюдо
спорт, грузия, новости, токио, лухум чхвимиани, важа маргвелашвили, лаша шавдатуашвили, федерация дзюдо грузии, международная федерация дзюдо
Грузинские дзюдоисты примут участие в заключительном турнире года в Токио
Наряду с опытными и титулованными спортсменами за медали будут бороться юные дзюдоисты
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо выступит на престижном турнире Большого шлема в Токио (Tokyo Grand Slam-2023) 2-3 декабря в обновленном составе, сообщает Федерация дзюдо Грузии.
Наряду с опытными и титулованными спортсменами за медали будут бороться юные дзюдоисты. На финальном турнире Большого шлема в 2023 году от Грузии выступят 16 дзюдоистов – 13 мужчин и три женщины.
Георгий Сардалашвили (60 кг)
Важа Маргвелашвили (66 кг)
Тенго Зиракашвили (66 кг)
Георгий Терашвили (73 кг)
Лаша Шавдатуашвили (73 кг)
Александр Лоладзе (81 кг)
Варлам Липартелиани (100 кг)
Георгий Бериашвили (100 кг)
Шалва Гурешидзе (+100 кг)
Леван Матиашвили (+100 кг).
Этер Липартелиани (57 кг)
Софио Сомхишвили (+78 кг).
В 2022 году Грузию на престижном турнире в Токио представлял лишь олимпийский чемпион Лаша Бекаури и завоевал бронзовую медаль. Турнир завершился триумфом японцев – пять золотых медалей среди мужчин и семь золотых медалей среди женщин.
На заключительный в сезоне турнир из серии Большого шлема заявилось 538 спортсменов из 88 стран мира. В соревнованиях примут участие российские спортсмены в статусе индивидуальных нейтральных атлетов (AIN).