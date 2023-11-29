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Иностранец пытался ввезти в Грузию контрабандное золото на $50 тысяч
Иностранец пытался ввезти в Грузию контрабандное золото на $50 тысяч
Контрабанда золотых украшений весом в 171 грамм была обнаружена при личном досмотре иностранца 29.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-29T12:41+0400
2023-11-29T12:41+0400
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Грузинские таможенники предотвратили попытку ввоза в страну незадекларированных изделий из золота на общую сумму 146 тысяч лари (54 тысячи долларов), говорится в сообщении на сайте Службы доходов министерства финансов Грузии. Инцидент произошел на КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе. Контрабанда золотых украшений весом в 171 грамм была обнаружена при личном досмотре иностранного гражданина и его багажа. Материалы дела направлены в следственную службу Минфина для дальнейшего реагирования. Для предотвращения легализации незаконных доходов ввоз/вывоз денежных средств и ценных бумаг на таможенную территорию Грузии подлежит строгому таможенному контролю со стороны Службы доходов министерства финансов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, турция, сарпи, тпп "сарпи"
новости, грузия, происшествия, турция, сарпи, тпп "сарпи"
Иностранец пытался ввезти в Грузию контрабандное золото на $50 тысяч
12:41 29.11.2023 (обновлено: 12:57 29.11.2023)
Контрабанда золотых украшений весом в 171 грамм была обнаружена при личном досмотре иностранца
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Грузинские таможенники предотвратили попытку ввоза в страну незадекларированных изделий из золота на общую сумму 146 тысяч лари (54 тысячи долларов), говорится в сообщении на сайте Службы доходов министерства финансов Грузии.
Инцидент произошел на КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе. Контрабанда золотых украшений весом в 171 грамм была обнаружена при личном досмотре иностранного гражданина и его багажа.
Материалы дела направлены в следственную службу Минфина для дальнейшего реагирования.
Для предотвращения легализации незаконных доходов ввоз/вывоз денежных средств и ценных бумаг на таможенную территорию Грузии подлежит строгому таможенному контролю со стороны Службы доходов министерства финансов.