https://sputnik-georgia.ru/20231129/inostranets-pytalsya-vvezti-v-gruziyu-kontrabandnoe-zoloto-na-50-tysyach-284578551.html

Иностранец пытался ввезти в Грузию контрабандное золото на $50 тысяч

Иностранец пытался ввезти в Грузию контрабандное золото на $50 тысяч

Контрабанда золотых украшений весом в 171 грамм была обнаружена при личном досмотре иностранца 29.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Грузинские таможенники предотвратили попытку ввоза в страну незадекларированных изделий из золота на общую сумму 146 тысяч лари (54 тысячи долларов), говорится в сообщении на сайте Службы доходов министерства финансов Грузии. Инцидент произошел на КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе. Контрабанда золотых украшений весом в 171 грамм была обнаружена при личном досмотре иностранного гражданина и его багажа. Материалы дела направлены в следственную службу Минфина для дальнейшего реагирования. Для предотвращения легализации незаконных доходов ввоз/вывоз денежных средств и ценных бумаг на таможенную территорию Грузии подлежит строгому таможенному контролю со стороны Службы доходов министерства финансов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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