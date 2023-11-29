https://sputnik-georgia.ru/20231129/kak-vy-dumaete-gruziya-poluchit-status-kandidata-v-evrosoyuz-284587423.html
Как вы думаете, Грузия получит статус кандидата в Евросоюз?
Как вы думаете, Грузия получит статус кандидата в Евросоюз?
29.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-29T18:58+0400
2023-11-29T18:58+0400
2023-11-29T18:58+0400
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2023
Новости
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Sputnik Грузия
политика, грузия, новости, грузия - евросоюз, евросоюз, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опросы
политика, грузия, новости, грузия - евросоюз, евросоюз, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опросы
Как вы думаете, Грузия получит статус кандидата в Евросоюз?
© photo: Sputnik / StringerФлаги Грузии и Евросоюза
© photo: Sputnik / Stringer