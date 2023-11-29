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В Грузии выясняют личность моряка, спасенного россиянами во время шторма

В Грузии выясняют личность моряка, спасенного россиянами во время шторма

Грузинская сторона пока не информирована об этом инциденте в Черном море 29.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-29T13:09+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Личность 25-летнего грузинского моряка, которого сочинские спасатели эвакуировали с сухогруза GAIA I во время шторма в Черном море, пока не установлена, сообщили Sputnik Грузия в Агентстве морского транспорта Грузии. Инцидент произошел 28 ноября. Грузинский моряк во время шторма сильно ушиб палец руки захлопнувшейся железной дверью. Добраться до сухогруза по морю было невозможно из-за 6-метровых волн. Российские спасатели эвакуировали его на вертолете и доставили в больницу в Сочи. Спасатели оказали моряку неотложную помощь уже на борту вертолета. В больнице молодому мужчине пришлось ампутировать палец. Сухогруз GAIA I шел под флагом Панамы из порта Тамани дальше в Китай.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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