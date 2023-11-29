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Минкульт Грузии передал музею искусств еще одну потерянную картину
Минкульт Грузии передал музею искусств еще одну потерянную картину
Данный натюрморт был украден из музея в июле 1994 года 29.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-29T14:34+0400
2023-11-29T14:34+0400
2023-11-29T15:34+0400
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Министерство культуры Грузии передало потерянный натюрморт французского живописца Жан-Батист Шардена Государственному музею искусств имени Шалвы Амиранашвили, говорится в сообщении ведомства. В июле 1994 года данный натюрморт был украден из музея вместе с картинами "Сводня" Лукаса Кранаха и "Водопад" Якоба ван Рейсдала в результате нападения на музей. Отмечается, что в начале ноября 2023 года в министерство картину привез человек, не пожелавший раскрывать свою личность широкой публике. Картина была исследована в недавно созданной Лаборатории исследований и экспертизы художественных произведений имени Ираклия Парджиани. Проведенное технологическое исследование без сомнения подтверждает, что это именно та картина, украденная из Государственного музея искусств в 1994 году. Отмечается, что аутентичность работы не нарушена. К слову, эта картина – 132-й принадлежащий музею экспонат, который с весны 2021 года возвращен художественному музею и национальной галерее. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, тбилиси, ираклий парджиани
Минкульт Грузии передал музею искусств еще одну потерянную картину
14:34 29.11.2023 (обновлено: 15:34 29.11.2023)
Данный натюрморт был украден из музея в июле 1994 года
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Министерство культуры Грузии передало потерянный натюрморт французского живописца Жан-Батист Шардена Государственному музею искусств имени Шалвы Амиранашвили, говорится в сообщении ведомства.
В июле 1994 года данный натюрморт был украден из музея вместе с картинами "Сводня" Лукаса Кранаха и "Водопад" Якоба ван Рейсдала в результате нападения на музей.
"Позже две из трех работ – "Сводня" Лукаса Кранаха и "Водопад" Якоба ван Рейсдала – были возвращены музею, а работа, приписываемая Жану Шардену, до сих пор считалась утерянной", – говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что в начале ноября 2023 года в министерство картину привез человек, не пожелавший раскрывать свою личность широкой публике.
Картина была исследована в недавно созданной Лаборатории исследований и экспертизы художественных произведений имени Ираклия Парджиани. Проведенное технологическое исследование без сомнения подтверждает, что это именно та картина, украденная из Государственного музея искусств в 1994 году. Отмечается, что аутентичность работы не нарушена.
К слову, эта картина – 132-й принадлежащий музею экспонат, который с весны 2021 года возвращен художественному музею и национальной галерее.