https://sputnik-georgia.ru/20231129/minkult-gruzii-peredal-muzeyu-iskusstv-esche-odnu-poteryannuyu-kartinu-284582070.html

Минкульт Грузии передал музею искусств еще одну потерянную картину

Минкульт Грузии передал музею искусств еще одну потерянную картину

Данный натюрморт был украден из музея в июле 1994 года 29.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-29T14:34+0400

2023-11-29T14:34+0400

2023-11-29T15:34+0400

грузия

новости

культура

тбилиси

ираклий парджиани

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24159/19/241591926_338:752:2642:2048_1920x0_80_0_0_6960a6faad0900fdae35701bcbdb5291.jpg

ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Министерство культуры Грузии передало потерянный натюрморт французского живописца Жан-Батист Шардена Государственному музею искусств имени Шалвы Амиранашвили, говорится в сообщении ведомства. В июле 1994 года данный натюрморт был украден из музея вместе с картинами "Сводня" Лукаса Кранаха и "Водопад" Якоба ван Рейсдала в результате нападения на музей. Отмечается, что в начале ноября 2023 года в министерство картину привез человек, не пожелавший раскрывать свою личность широкой публике. Картина была исследована в недавно созданной Лаборатории исследований и экспертизы художественных произведений имени Ираклия Парджиани. Проведенное технологическое исследование без сомнения подтверждает, что это именно та картина, украденная из Государственного музея искусств в 1994 году. Отмечается, что аутентичность работы не нарушена. К слову, эта картина – 132-й принадлежащий музею экспонат, который с весны 2021 года возвращен художественному музею и национальной галерее. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, культура, тбилиси, ираклий парджиани