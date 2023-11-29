https://sputnik-georgia.ru/20231129/narodnye-primety-na-grigorev-den-chto-nelzya-delat-30-noyabrya-284577992.html

Народные приметы на Григорьев день: что нельзя делать 30 ноября?

Народные приметы на Григорьев день: что нельзя делать 30 ноября?

Православная церковь 30 ноября поминает святителя Григория Неокесарийского, жившего в III веке 29.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-29T12:12+0400

2023-11-29T12:12+0400

2023-11-29T12:35+0400

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/12/266069368_0:0:2959:1665_1920x0_80_0_0_ebdf7abae4991f6808767c643493ef3e.jpg

В народном календаре 30 ноября называют Григорьев день или Григорий Зимоуказатель, с ним связано много примет и запретов. О народных приметах на Григорьев день: что нельзя делать 30 ноября читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Григорьев день стричь волосы – этим можно укоротить свою жизнь. Нельзя 30 ноября отправляться в дальний путь – по приметам на дороге будут подстерегать неожиданные препятствия. В Григорьев день нельзя ссориться и ругаться, особенно со второй половинкой – это плохая примета, обиды затянуться надолго и могут привести к разводу. По народным приметам нельзя 30 ноября примерять чужие вещи, особенно украшения – можно навлечь на себя болезни и проблемы. Есть примета, что в Григорьев день нельзя нарушать свои обещания – это сильно осложнит вашу жизнь. Нельзя 30 ноября ни в чем отказывать родственникам – по приметам это может спровоцировать серьезные разногласия в семье. В Григорьев день нельзя носить грязную или мятую одежду – это плохая примета, сулящая большие неприятности в жизни. Народные приметы По народным приметам первая половина зимы будет такой, как погода с утра в Григорьев день, а вторая часть зимнего сезона – как погода 30 ноября с обеда до вечера. Есть примета, что погода зимой будет стабильная, если температура в Григорьев день не меняется весь день. Теплую и малоснежную зиму предсказывает ясное небо в Григорьев день, а если лед на реке потемнел – это верная примета, что следующий год будет урожайным. Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

справки