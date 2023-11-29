https://sputnik-georgia.ru/20231129/narodnye-primety-na-grigorev-den-chto-nelzya-delat-30-noyabrya-284577992.html
Народные приметы на Григорьев день: что нельзя делать 30 ноября?
Народные приметы на Григорьев день: что нельзя делать 30 ноября?
Православная церковь 30 ноября поминает святителя Григория Неокесарийского, жившего в III веке 29.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-29T12:12+0400
2023-11-29T12:12+0400
2023-11-29T12:35+0400
справки
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В народном календаре 30 ноября называют Григорьев день или Григорий Зимоуказатель, с ним связано много примет и запретов. О народных приметах на Григорьев день: что нельзя делать 30 ноября читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Григорьев день стричь волосы – этим можно укоротить свою жизнь. Нельзя 30 ноября отправляться в дальний путь – по приметам на дороге будут подстерегать неожиданные препятствия. В Григорьев день нельзя ссориться и ругаться, особенно со второй половинкой – это плохая примета, обиды затянуться надолго и могут привести к разводу. По народным приметам нельзя 30 ноября примерять чужие вещи, особенно украшения – можно навлечь на себя болезни и проблемы. Есть примета, что в Григорьев день нельзя нарушать свои обещания – это сильно осложнит вашу жизнь. Нельзя 30 ноября ни в чем отказывать родственникам – по приметам это может спровоцировать серьезные разногласия в семье. В Григорьев день нельзя носить грязную или мятую одежду – это плохая примета, сулящая большие неприятности в жизни. Народные приметы По народным приметам первая половина зимы будет такой, как погода с утра в Григорьев день, а вторая часть зимнего сезона – как погода 30 ноября с обеда до вечера. Есть примета, что погода зимой будет стабильная, если температура в Григорьев день не меняется весь день. Теплую и малоснежную зиму предсказывает ясное небо в Григорьев день, а если лед на реке потемнел – это верная примета, что следующий год будет урожайным. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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Лиза Офман
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Народные приметы на Григорьев день: что нельзя делать 30 ноября?
12:12 29.11.2023 (обновлено: 12:35 29.11.2023)
Православная церковь 30 ноября поминает святителя Григория Неокесарийского, жившего в III веке
В народном календаре 30 ноября называют Григорьев день или Григорий Зимоуказатель, с ним связано много примет и запретов.
О народных приметах на Григорьев день: что нельзя делать 30 ноября читайте в Sputnik Грузия
.
По народным приметам нельзя в Григорьев день стричь волосы – этим можно укоротить свою жизнь.
Нельзя 30 ноября отправляться в дальний путь – по приметам на дороге будут подстерегать неожиданные препятствия.
В Григорьев день нельзя ссориться и ругаться, особенно со второй половинкой – это плохая примета, обиды затянуться надолго и могут привести к разводу.
По народным приметам нельзя 30 ноября примерять чужие вещи, особенно украшения – можно навлечь на себя болезни и проблемы.
Есть примета, что в Григорьев день нельзя нарушать свои обещания – это сильно осложнит вашу жизнь.
Нельзя 30 ноября ни в чем отказывать родственникам – по приметам это может спровоцировать серьезные разногласия в семье.
В Григорьев день нельзя носить грязную или мятую одежду – это плохая примета, сулящая большие неприятности в жизни.
По народным приметам первая половина зимы будет такой, как погода с утра в Григорьев день, а вторая часть зимнего сезона – как погода 30 ноября с обеда до вечера.
Есть примета, что погода зимой будет стабильная, если температура в Григорьев день не меняется весь день.
Теплую и малоснежную зиму предсказывает ясное небо в Григорьев день, а если лед на реке потемнел – это верная примета, что следующий год будет урожайным.
Материал подготовлен на основе открытых источников.