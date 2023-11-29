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Проект строительства глубоководного порта в Грузии: уточнены сроки выбора инвестора

Проект строительства глубоководного порта в Грузии: уточнены сроки выбора инвестора

Глубоководный порт Анаклия будет строить одна из двух зарубежных компаний – швейцарско-люксенбургская компания или китайско-сингапурский консорциум 29.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Компания-частный партнер государства по строительству глубоководного порта Анаклия будет выявлена в 2024 году, говорится в сообщении на сайте правительства. На основании конкурса частным партнером государства по проекту первого глубоководного порта в Грузии в поселке Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) до конца 2023 года должна была стать одна из двух зарубежных компаний – швейцарско-люксенбургская компания или китайско-сингапурский консорциум. Согласно сообщению правительства, частный партнер будет выявлен в 2024 году и тогда же с ним будет оформлено соглашение по концессии. Концессия – метод приватизации, при котором частный инвестор за фиксированную плату или определенный процент от прибыли получает право использовать принадлежащие государству основные активы. Оставшаяся часть дохода от концессии находится в распоряжении частного инвестора.Само же строительство инфраструктуры порта Анаклия также начнется в 2024 году, как и морское строительство. Все идет по плану – вице-премьер Грузии о глубоководном порте в Анаклия>>Власти Грузии решили возобновить строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%. Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", обвинив инвестора в невыполнении финансовых обязательств. На строительство порта Анаклия будет выделено 70 миллионов лари (25,9 миллиона долларов). В 2024 году будет инвестировано 50 миллионов (18,5 миллиона долларов), а 20 миллионов было выделено в 2023 году. Все о проекте Анаклия После того как власти Грузии объявили о возобновлении проекта строительства первого глубоководного порта в стране в курортном поселке Анаклия, в марте 2023 года была основана госкомпания ООО "Морской порт Анаклия". Новая компания обеспечит обновление документации, связанной с проектом порта Анаклия. И уже осенью 2023 года должны начаться строительные работы. Капитал компании "Морской порт Анаклия" составляет 3 миллиона лари (около 1,1 млн долларов). Она принадлежит государственному ООО "Компания по управлению активами и развитию". Директором является Зураб Сичинава. Сколько власти Грузии потратят на порт Анаклия в 2024 году>>Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен был соединить Восток и Запад еще в 2016 году. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров. Поэтому строительство глубоководного порта Анаклия очень важно для страны. Как заявляли ранее власти, после реализации первой фазы за год порт сможет принять 900 тысяч контейнеров. Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены. Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства. "Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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