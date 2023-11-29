https://sputnik-georgia.ru/20231129/pryamaya-translyatsiya-ezhenedelnyy-brifing-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy-284577656.html
Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Смотрите в видео прямую трансляцию еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 29.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-29T11:36+0400
2023-11-29T11:36+0400
2023-11-29T11:56+0400
мультимедиа
видео
мария захарова
мид россии
россия
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Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов по актуальной повестке дня мировых событий.
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мультимедиа, видео, мария захарова, мид россии, россия, видео
мультимедиа, видео, мария захарова, мид россии, россия, видео
Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
11:36 29.11.2023 (обновлено: 11:56 29.11.2023)
Смотрите в видео прямую трансляцию еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов по актуальной повестке дня мировых событий.