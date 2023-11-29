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Ранил бывшую жену и убил ее мужа – кровавые разборки на востоке Грузии
Ранил бывшую жену и убил ее мужа – кровавые разборки на востоке Грузии
Медики пытаются спасти жизнь молодой женщины 29.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-29T10:37+0400
2023-11-29T10:37+0400
2023-11-29T10:46+0400
грузия
происшествия
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убийство
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ТБИЛИСИ, 29 ноя— Sputnik. Состояние здоровья 35-летней женщины, которую ранил бывший муж, является тяжелым, врачи борются за ее жизнь, сообщает телекомпания "Рустави-2". Случай произошел накануне поздно ночью в Сагареджо (Кахети). Мужчина ранил бывшую жену, а ее мужа убил. Женщину доставили в клинику, ее состояние тяжелое. Местные жители рассказывают, что обвиняемый сначала нанес множество ранений бывшей жене, а затем выстрелил в ее мужа несколько раз – мужчина до сорока лет скончался на месте. Что стало причиной преступления, неизвестно. На месте происшествия в течение всей ночи работали эксперты-криминалисты. Следствие идет по двум статьям УК Грузии – "Уышленное убийство" и "Попытка убийства". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, кахети, убийство
грузия, происшествия, новости, кахети, убийство
Ранил бывшую жену и убил ее мужа – кровавые разборки на востоке Грузии
10:37 29.11.2023 (обновлено: 10:46 29.11.2023)
Медики пытаются спасти жизнь молодой женщины
ТБИЛИСИ, 29 ноя— Sputnik.
Состояние здоровья 35-летней женщины, которую ранил бывший муж, является тяжелым, врачи борются за ее жизнь, сообщает телекомпания "Рустави-2
".
Случай произошел накануне поздно ночью в Сагареджо (Кахети). Мужчина ранил бывшую жену, а ее мужа убил. Женщину доставили в клинику, ее состояние тяжелое.
"На теле женщины много ранений, самое большое в области правого бедра вместе с открытым переломом. Пациентка после соответствующей подготовки будет переведена в операционный блок. Общее состояние тяжелое, мы все делаем для того, чтобы все завершилось хорошо", – сказал журналистам врач Павле Петриашвили.
Местные жители рассказывают, что обвиняемый сначала нанес множество ранений бывшей жене, а затем выстрелил в ее мужа несколько раз – мужчина до сорока лет скончался на месте.
Что стало причиной преступления, неизвестно. На месте происшествия в течение всей ночи работали эксперты-криминалисты.
Следствие идет по двум статьям УК Грузии – "Уышленное убийство" и "Попытка убийства".