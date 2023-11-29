https://sputnik-georgia.ru/20231129/ranil-byvshuyu-zhenu-i-ubil-ee-muzha---krovavye-razborki-na-vostoke-gruzii--284575976.html

Ранил бывшую жену и убил ее мужа – кровавые разборки на востоке Грузии

Ранил бывшую жену и убил ее мужа – кровавые разборки на востоке Грузии

Медики пытаются спасти жизнь молодой женщины 29.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-29T10:37+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя— Sputnik. Состояние здоровья 35-летней женщины, которую ранил бывший муж, является тяжелым, врачи борются за ее жизнь, сообщает телекомпания "Рустави-2". Случай произошел накануне поздно ночью в Сагареджо (Кахети). Мужчина ранил бывшую жену, а ее мужа убил. Женщину доставили в клинику, ее состояние тяжелое. Местные жители рассказывают, что обвиняемый сначала нанес множество ранений бывшей жене, а затем выстрелил в ее мужа несколько раз – мужчина до сорока лет скончался на месте. Что стало причиной преступления, неизвестно. На месте происшествия в течение всей ночи работали эксперты-криминалисты. Следствие идет по двум статьям УК Грузии – "Уышленное убийство" и "Попытка убийства". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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