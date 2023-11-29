https://sputnik-georgia.ru/20231129/rossiyskie-spasateli-pomogli-gruzinskomu-moryaku-vo-vremya-shtorma-v-chernom-more-284576885.html

Российские спасатели помогли грузинскому моряку во время шторма в Черном море – видео

Российские спасатели помогли грузинскому моряку во время шторма в Черном море – видео

Судно, находившееся в 23 километрах от берега Дагомыса, не могло зайти в порт 29.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-29T11:11+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Российские спасатели эвакуировали грузинского моряка во время шторма в Черном море с сухогруза GAIA I, плавающим под флагом Панамы, для оказания медицинской помощи, сообщают местные СМИ. Из-за разыгравшейся непогоды судно, идущее из Тамани в Китай, находившееся в 23 километрах от берега Дагомыса в акватории Черного моря, не могло зайти в порт. Для оказания помощи российским спасателям пришлось преодолеть 23 километра по воздуху. По воде добраться до судна было невозможно из-за шторма, высота волн достигала шести метров. Спасатели эвакуировали мужчину с палубы бортом вертолета Ка-32 и доставили его в больницу.На днях непогода создала проблемы на черноморских курортах Грузии. В понедельник на море был шторм в 7-8 баллов, который повредил инфраструктуру на бульварах этих курортных городов, а также подтопил прилегающие улицы. По словам специалистов, такого шторма на Черном море не было в течение 100 лет. Кроме того, сила ветра составляла до 25 метров в секунду, шел дождь.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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