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Спасение грузинского моряка у берегов Сочи – новые подробности операции
Спасение грузинского моряка у берегов Сочи – новые подробности операции
Установлена и личность грузинского моряка – им оказался 25-летний уроженец села Самеба Кобулетского района Аджарии 29.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-29T14:56+0400
2023-11-29T14:56+0400
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Грузинский моряк, которому помогли российские спасатели во время шторма в Черном море, чувствует себя удовлетворительно.Корреспонденту Sputnik Грузия в одной из больниц города Сочи подтвердили, что накануне к ним доставили моряка – гражданина Грузии, которому была оказана срочная медицинская помощь. Инцидент произошел 28 ноября. Грузинский моряк во время шторма сильно поранил руку захлопнувшейся железной дверью. Добраться до сухогруза по морю спасатели не смогли из-за 6-метровых волн. Они эвакуировали моряка на вертолете и доставили в больницу в Сочи. Согласно выписке об оказании услуг, у пациента была рваная рана правой кисти, ему наложили швы в отделении травматологии. После оказания помощи моряка отпустили. Sputnik Грузия также удалось установить личность грузинского моряка – им оказался 25-летний уроженец села Самеба Кобулетского района Аджарии Заза Махарадзе. Предположительно, грузинский моряк вернулся на сухогруз GAIA I, который шел под флагом Панамы из порта Тамани дальше в Китай. Судно уже покинуло территориальные воды России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, сочи, тбилиси, аджария
Спасение грузинского моряка у берегов Сочи – новые подробности операции
14:56 29.11.2023 (обновлено: 15:14 29.11.2023)
Установлена и личность грузинского моряка – им оказался 25-летний уроженец села Самеба Кобулетского района Аджарии
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Грузинский моряк, которому помогли российские спасатели во время шторма в Черном море, чувствует себя удовлетворительно.
Корреспонденту Sputnik Грузия
в одной из больниц города Сочи подтвердили, что накануне к ним доставили моряка – гражданина Грузии, которому была оказана срочная медицинская помощь.
Инцидент произошел 28 ноября. Грузинский моряк во время шторма сильно поранил руку захлопнувшейся железной дверью. Добраться до сухогруза по морю спасатели не смогли из-за 6-метровых волн. Они эвакуировали моряка на вертолете и доставили в больницу в Сочи.
Согласно выписке об оказании услуг, у пациента была рваная рана правой кисти, ему наложили швы в отделении травматологии. После оказания помощи моряка отпустили.
Sputnik Грузия
также удалось установить личность грузинского моряка – им оказался 25-летний уроженец села Самеба Кобулетского района Аджарии Заза Махарадзе.
Предположительно, грузинский моряк вернулся на сухогруз GAIA I, который шел под флагом Панамы из порта Тамани дальше в Китай. Судно уже покинуло территориальные воды России.