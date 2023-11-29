https://sputnik-georgia.ru/20231129/tseny-na-kvartiry-v-tbilisi-po-rayonam--ofitsialnye-dannye-284589415.html
Цены на квартиры в Тбилиси по районам – официальные данные
Цены на квартиры в Тбилиси по районам – официальные данные
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете медианную цену за 1 квадратный метр в построенных новостройках Тбилиси за третий квартал 2023 года 29.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-29T20:00+0400
2023-11-29T20:00+0400
2023-11-29T20:00+0400
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Согласно новым данным Национальной службы статистики Грузии, годовой индекс цен на новое жилье в третьем квартале 2023 в Тбилиси вырос на 15,6%, при этом, по сравнению со вторым кварталом 2023 года, цены выросли на 5,5%.Самые высокие цены на квартиры в центральном районе Тбилиси Мтацминда – 5 314 лари/кв. м, а самая низкая цена в районе Исани – 2 119/кв. м.Медианная цена – это просто среднее арифметическое максимальной и минимальной цен дня. Индикатор медианной цены рассчитывается следующим образом: максимальная и минимальная цены дня суммируются и результат делится на 1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, инфографика
грузия, новости, экономика, тбилиси, инфографика
Цены на квартиры в Тбилиси по районам – официальные данные
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете медианную цену за 1 квадратный метр в построенных новостройках Тбилиси за третий квартал 2023 года
Согласно новым данным Национальной службы статистики Грузии, годовой индекс цен на новое жилье в третьем квартале 2023 в Тбилиси вырос на 15,6%, при этом, по сравнению со вторым кварталом 2023 года, цены выросли на 5,5%.
Самые высокие цены на квартиры в центральном районе Тбилиси Мтацминда – 5 314 лари/кв. м, а самая низкая цена в районе Исани – 2 119/кв. м.
Медианная цена – это просто среднее арифметическое максимальной и минимальной цен дня. Индикатор медианной цены рассчитывается следующим образом: максимальная и минимальная цены дня суммируются и результат делится на 1.