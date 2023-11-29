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Цены на квартиры в Тбилиси по районам – официальные данные

Цены на квартиры в Тбилиси по районам – официальные данные

В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете медианную цену за 1 квадратный метр в построенных новостройках Тбилиси за третий квартал 2023 года 29.11.2023, Sputnik Грузия

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Согласно новым данным Национальной службы статистики Грузии, годовой индекс цен на новое жилье в третьем квартале 2023 в Тбилиси вырос на 15,6%, при этом, по сравнению со вторым кварталом 2023 года, цены выросли на 5,5%.Самые высокие цены на квартиры в центральном районе Тбилиси Мтацминда – 5 314 лари/кв. м, а самая низкая цена в районе Исани – 2 119/кв. м.Медианная цена – это просто среднее арифметическое максимальной и минимальной цен дня. Индикатор медианной цены рассчитывается следующим образом: максимальная и минимальная цены дня суммируются и результат делится на 1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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