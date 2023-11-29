В Ватикане установили стелу с мозаикой Иверской иконы Богоматери, созданной в Грузии
19:18 29.11.2023 (обновлено: 19:24 29.11.2023)
© Courtesy of Ministry of Foreign Affairs of GeorgiaСтелу с мозаичной иконой Иверской иконы Божией Матери, созданной в Грузии, установили в Ватикане
© Courtesy of Ministry of Foreign Affairs of Georgia
Данное событие является новой главой в отношениях церквей Грузии и Ватикана, заявил Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Стелу с мозаичной иконой Иверской иконы Божией Матери, созданной в Грузии, оригинал которой хранится на святой горе Афон, 28 ноября установили в Ватикане, сообщается на сайте Патриархии.
В Патриархии отметили, что история установления стелы с фреской Иверской иконы Божией Матери на территории Ватикана длилась в течение нескольких лет. Данный вопрос с Папой Римским Франциском сначала обсуждала посол Грузии в Ватикане Кетеван Багратиони, а затем президент Саломе Зурабишвили.
© Courtesy of Ministry of Foreign Affairs of GeorgiaСтелу с мозаичной иконой Иверской иконы Божией Матери, созданной в Грузии, установили в Ватикане
Стелу с мозаичной иконой Иверской иконы Божией Матери, созданной в Грузии, установили в Ватикане
© Courtesy of Ministry of Foreign Affairs of Georgia
Изначально планировалось создать изображение Святой Нино – просветительницы Грузии, но так как на территории, выделенной в Ватикане, можно было установить лишь образ Богоматери, было решено создать фреску Иверской иконы Божией Матери.
На торжественном мероприятии по случаю установления стелы присутствовали министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили, посол Грузии в Ватикане Кетеван Багратиони, представители грузинской православной церкви и другие гости. На мероприятии выступили национальный балет "Сухишвилеби" и грузинский государственный ансамбль народной песни "Басиани".
Письмо Католикос-Патриарха Всея Грузии
По случаю данного события Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II отправил письмо Папе Римскому Франциску.
"Сегодняшний день – еще одно подтверждение тех дружеских и поистине братских отношений, которые сформировались между нашей страной и Ватиканом, грузинской и римской церквями с древнего времени. В нашей эпохе они обновились во время Иоана-Павла II, а в ваше время это отношение приобрело еще большую глубину", – говорится в письме Патриарха Грузии.
Патриарх отметил важность визита Папы Римского Франциска в Грузию в 2016 году и выступление церковного хора тбилисского кафедрального собора Святой Троицы Самеба в Сикстинской капелле. По мнению Патриарха, эти два факта получили мировой резонанс.
По словам Католикос-Патриарха, размещение стелы с мозаичной Иверской иконой Божией Матери на территории Ватикана является новой главой в отношениях церквей Грузии и Ватикана. Глава ГПЦ поблагодарил посла Кетеван Багратиони за труд и содействие в этом деле.
Патриарх отметил, что над созданием мозаики работали три представителя грузинской церкви, среди которых Амиран Бакурадзе. Много лет назад он изучил специальность декоративно-прикладного искусства и технику мозаики именно в Ватикане, после чего вернулся на родину. Бакурадзе украсил не один храм Грузии, отметил Патриарх.
"Ваше святейшество, представители духовного братства, сестры и братья в Риме, и в целом сограждане, проживающие в Италии, я верю, что сегодня радуются наши братья – святой апостол Петр и святой Андрей Первозванный – основоположники наших церквей", – сказал Патриарх.
Оригинал иконы Божьей Матери с начала XI века пребывает неотлучно на горе Афон в Иверском монастыре, в честь которого он и получил свое название.
Иверская икона Божьей Матери
Иверская икона Божьей Матери – одна из самых любимых в народе, но при этом одна из самых труднодоступных. Ее списки разошлись по всему миру, но сама древняя икона, чудесным образом оказавшись в Афонском обители тысячу лет назад, никогда больше не покидала монашеский остров.
Существует мнение, что это одна из икон, написанных самим апостолом Лукой. Согласно церковному преданию, древний образ в IX веке спасли от уничтожения иконобрцами благочестивые верующие, отпустив его плыть по морю. В то же время ряд современных искусствоведов датирует икону XI-XII веками.
Существует несколько версий происхождения образа. Но во всех вариантах сказаний о ней, история Иверской иконы связана с Афоном, куда она чудесным образом прибыла по воздуху или по морю. По одной из гипотез, до того, как оказаться на Святой горе, она находилась в Грузии (Иверии).