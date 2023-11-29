https://sputnik-georgia.ru/20231129/v-vatikane-ustanovili-stelu-s-mozaikoy-iverskoy-ikony-bogomateri-sozdannoy-v-gruzii-284588196.html

В Ватикане установили стелу с мозаикой Иверской иконы Богоматери, созданной в Грузии

В Ватикане установили стелу с мозаикой Иверской иконы Богоматери, созданной в Грузии

Данное событие является новой главой в отношениях церквей Грузии и Ватикана, заявил Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй 29.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-29T19:18+0400

2023-11-29T19:18+0400

2023-11-29T19:24+0400

ватикан

грузия

общество

религия

католикос-патриарх всея грузии илия ii

папа римский франциск

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Стелу с мозаичной иконой Иверской иконы Божией Матери, созданной в Грузии, оригинал которой хранится на святой горе Афон, 28 ноября установили в Ватикане, сообщается на сайте Патриархии.В Патриархии отметили, что история установления стелы с фреской Иверской иконы Божией Матери на территории Ватикана длилась в течение нескольких лет. Данный вопрос с Папой Римским Франциском сначала обсуждала посол Грузии в Ватикане Кетеван Багратиони, а затем президент Саломе Зурабишвили. Изначально планировалось создать изображение Святой Нино – просветительницы Грузии, но так как на территории, выделенной в Ватикане, можно было установить лишь образ Богоматери, было решено создать фреску Иверской иконы Божией Матери. На торжественном мероприятии по случаю установления стелы присутствовали министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили, посол Грузии в Ватикане Кетеван Багратиони, представители грузинской православной церкви и другие гости. На мероприятии выступили национальный балет "Сухишвилеби" и грузинский государственный ансамбль народной песни "Басиани".Письмо Католикос-Патриарха Всея Грузии По случаю данного события Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II отправил письмо Папе Римскому Франциску. Патриарх отметил важность визита Папы Римского Франциска в Грузию в 2016 году и выступление церковного хора тбилисского кафедрального собора Святой Троицы Самеба в Сикстинской капелле. По мнению Патриарха, эти два факта получили мировой резонанс. По словам Католикос-Патриарха, размещение стелы с мозаичной Иверской иконой Божией Матери на территории Ватикана является новой главой в отношениях церквей Грузии и Ватикана. Глава ГПЦ поблагодарил посла Кетеван Багратиони за труд и содействие в этом деле. Патриарх отметил, что над созданием мозаики работали три представителя грузинской церкви, среди которых Амиран Бакурадзе. Много лет назад он изучил специальность декоративно-прикладного искусства и технику мозаики именно в Ватикане, после чего вернулся на родину. Бакурадзе украсил не один храм Грузии, отметил Патриарх. Оригинал иконы Божьей Матери с начала XI века пребывает неотлучно на горе Афон в Иверском монастыре, в честь которого он и получил свое название. Иверская икона Божьей Матери Иверская икона Божьей Матери – одна из самых любимых в народе, но при этом одна из самых труднодоступных. Ее списки разошлись по всему миру, но сама древняя икона, чудесным образом оказавшись в Афонском обители тысячу лет назад, никогда больше не покидала монашеский остров. Существует мнение, что это одна из икон, написанных самим апостолом Лукой. Согласно церковному преданию, древний образ в IX веке спасли от уничтожения иконобрцами благочестивые верующие, отпустив его плыть по морю. В то же время ряд современных искусствоведов датирует икону XI-XII веками. Существует несколько версий происхождения образа. Но во всех вариантах сказаний о ней, история Иверской иконы связана с Афоном, куда она чудесным образом прибыла по воздуху или по морю. По одной из гипотез, до того, как оказаться на Святой горе, она находилась в Грузии (Иверии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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ватикан, грузия, общество, религия , католикос-патриарх всея грузии илия ii, папа римский франциск