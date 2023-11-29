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Верхний Ларс сегодня: движение для грузовиков в направлении России открыто

Верхний Ларс сегодня: движение для грузовиков в направлении России открыто

Движение автотранспорта в направлении границы России для большегрузов было запрещено 26 ноября 29.11.2023, Sputnik Грузия

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грузия

новости

общество

верхний ларс

департамент автомобильных дорог

национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом открылось на дороге, ведущей к грузино-российской границе ТПП "Верхний Ларс", говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии. Движение автотранспорта в направлении грузино-российской границы для большегрузов было запрещено 26 ноября вечером из-за снегопада и низкой температуры. Накануне днем было восстановлено движение для легковых автомобилей.Восстановить движение для большегрузов на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс удалось благодаря проведенным очистительным работам. По информации Национального агентства окружающей среды, движение легкового автотранспорта на участке Гудаури-Коби осуществится в беспрерывном режиме, только через лавинозащитные тоннели. Движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест осуществится в одностороннем порядке в тоннелях. За данным режимом движения следит патрульная полиция. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, национальное агентство окружающей среды