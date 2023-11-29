https://sputnik-georgia.ru/20231129/verkhniy-lars-segodnya-na-rossiysko-gruzinskoy-granitse-zastryalo-bolee-32-tys-gruzovikov-284584222.html

Верхний Ларс сегодня: на российско-грузинской границе застряло более 3,2 тыс. грузовиков

Верхний Ларс сегодня: на российско-грузинской границе застряло более 3,2 тыс. грузовиков

Движение для большегрузов закрыто с вечера воскресенья 29.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-29T16:16+0400

2023-11-29T16:16+0400

2023-11-29T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Более 3,2 тысячи грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс" в связи с непогодой, говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.Движение автотранспорта в направлении грузино-российской границы ТПП "Верхний Ларс" для большегрузов было запрещено 26 ноября вечером из-за снегопада и низкой температуры. Накануне днем было восстановлено движение для легковых автомобилей. Открыть участок Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс для легковых автомобилей удалось благодаря проведенным очистительным работам.С российской стороны въезда в Грузию днем в среду ожидают 3 210 грузовых машин.Для остального вида автотранспорта на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс движение возможно без остановок по противолавинным тоннелям.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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