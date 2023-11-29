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Во благо районов Грузии: Парламент дал ход увеличению сбора за добычу песка
Во благо районов Грузии: Парламент дал ход увеличению сбора за добычу песка
Добыча песка и гравия приносит дополнительные деньги районным администрациям, заявили в партии власти 29.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-29T23:10+0400
2023-11-29T23:10+0400
2023-11-29T23:14+0400
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки в закон "О сборах за пользование природными ресурсами", предполагающие увеличение сбора за добычу песка и гравия в стране. Согласно поправкам, сбор за добычу 1 кубометра гравия с песком увеличится с 0,2 до 0,6 лари. По данным инициаторов проекта, депутатов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", за последние 10 лет добыча гравия с песком в год растет на 2%, при этом добыча приносит дополнительные деньги районным администрациям. При этом основной сбор от добычи получают регионы Имерети, Квемо Картли и Шида Картли. Депутаты полагают, что повышенный сбор поможет увеличить доходы районных бюджетов в три раза, а при растущем спросе это может иметь еще более возросший фискальный эффект. Для вступления в силу законопроект должен быть принят в трех чтениях и подписан президентом Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии
грузия, новости, экономика, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии
Во благо районов Грузии: Парламент дал ход увеличению сбора за добычу песка
23:10 29.11.2023 (обновлено: 23:14 29.11.2023)
Добыча песка и гравия приносит дополнительные деньги районным администрациям, заявили в партии власти
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки в закон "О сборах за пользование природными ресурсами", предполагающие увеличение сбора за добычу песка и гравия в стране.
Согласно поправкам, сбор за добычу 1 кубометра гравия с песком увеличится с 0,2 до 0,6 лари.
По данным инициаторов проекта, депутатов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", за последние 10 лет добыча гравия с песком в год растет на 2%, при этом добыча приносит дополнительные деньги районным администрациям.
При этом основной сбор от добычи получают регионы Имерети, Квемо Картли и Шида Картли.
Депутаты полагают, что повышенный сбор поможет увеличить доходы районных бюджетов в три раза, а при растущем спросе это может иметь еще более возросший фискальный эффект.
Для вступления в силу законопроект должен быть принят в трех чтениях и подписан президентом Грузии.