https://sputnik-georgia.ru/20231129/vo-blago-rayonov-gruzii-parlament-dal-khod-uvelicheniyu-sbora-za-dobychu-peska-284592489.html

Во благо районов Грузии: Парламент дал ход увеличению сбора за добычу песка

Во благо районов Грузии: Парламент дал ход увеличению сбора за добычу песка

Добыча песка и гравия приносит дополнительные деньги районным администрациям, заявили в партии власти 29.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-29T23:10+0400

2023-11-29T23:10+0400

2023-11-29T23:14+0400

грузия

новости

экономика

грузинская мечта - демократическая грузия

парламент грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/1d/284592325_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_b22f14ae67bd1104f50f245c19e2656b.jpg

ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки в закон "О сборах за пользование природными ресурсами", предполагающие увеличение сбора за добычу песка и гравия в стране. Согласно поправкам, сбор за добычу 1 кубометра гравия с песком увеличится с 0,2 до 0,6 лари. По данным инициаторов проекта, депутатов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", за последние 10 лет добыча гравия с песком в год растет на 2%, при этом добыча приносит дополнительные деньги районным администрациям. При этом основной сбор от добычи получают регионы Имерети, Квемо Картли и Шида Картли. Депутаты полагают, что повышенный сбор поможет увеличить доходы районных бюджетов в три раза, а при растущем спросе это может иметь еще более возросший фискальный эффект. Для вступления в силу законопроект должен быть принят в трех чтениях и подписан президентом Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии