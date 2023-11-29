https://sputnik-georgia.ru/20231129/vostokoved-balmasov-kak-konflikt-na-blizhnem-vostoke-uskorit-razvitie-koridora-sever-yug-284546521.html

Востоковед Балмасов: как конфликт на Ближнем Востоке ускорит развитие коридора "Север-Юг"?

Востоковед Балмасов: как конфликт на Ближнем Востоке ускорит развитие коридора "Север-Юг"?

США активно пытаются склонить Иран на свою сторону обещаниями инвестиций и снятия санкций, но Тегеран не готов в очередной раз доверяться Западу и настроен на... 29.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-29T09:38+0400

2023-11-29T09:38+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал востоковед, сотрудник Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. Сможет ли Иран создать альтернативный авиационный хаб на Ближнем Востоке и какие преимущества это даст России и странам ЕАЭС? Как конфликт на Ближнем Востоке ускорит развитие коридора "Север-Юг"? В каких сферах Россия и страны ЕАЭС могут сотрудничать с Ираном? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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мультимедиа, видео, в мире, ближний восток, иран, сша, еаэс, видео