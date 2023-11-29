https://sputnik-georgia.ru/20231129/zakon-ob-inoagentakh-v-gruzii-prinyat-ne-budet--lider-partii-vlasti-284587022.html

Закон об иноагентах в Грузии принят не будет – лидер партии власти

Закон об иноагентах в Грузии принят не будет – лидер партии власти

Законопроект об "иноагентах" стал причиной масштабных акций протеста в Тбилиси в марте 2023 года 29.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-29T18:18+0400

2023-11-29T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Власти Грузии не собираются возвращаться к вопросу принятия закона "Об агентах иностранного влияния", заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Еврокомиссия продолжает работу над собственным законом, который обяжет неправительственные организации, консалтинговые и научные учреждения раскрывать информацию о любом финансировании, полученном ими из-за пределов ЕС. В декабре 2023 года Грузия ожидает получения статуса кандидата в ЕС. При этом он отметил, что протест против принятия закона в Грузии был вызван искусственным ажиотажем. "Общественность видела массу фактов, что экстремистские мероприятия и деятельность конкретных организаций финансировались из иностранных источников, и, конечно, никто не хотел предавать это огласке. Этот ажиотаж был совершенно искусственным", – сказал Кобахидзе.Резонансная инициатива Правящая команда, а также инициаторы законопроекта (представители общественного движения "Сила народа"), которые входят в состав парламентского большинства, в марте 2023 года отозвали законопроекты об агентах иностранного влияния. Решение было принято на фоне акций протеста. Правящая партия и авторы законопроекта (общественное движение "Сила народа") настаивали на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляли, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии. Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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