https://sputnik-georgia.ru/20231129/zimnee-solntsestoyanie-kogda-nastupaet-samyy-korotkiy-den-v-2023-284580872.html
Зимнее солнцестояние: когда наступает самый короткий день в 2023?
Зимнее солнцестояние: когда наступает самый короткий день в 2023?
В декабре ежегодно наступает зимнее солнцестояние, или самый короткий день в году – он знаменует начало астрономической зимы в Северном полушарии 29.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-29T14:14+0400
2023-11-29T14:14+0400
2023-11-29T14:24+0400
справки
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В году солнцестояние бывает дважды – зимой и летом, во время него в полдень высота небесного светила над горизонтом бывает минимальной или максимальной. Когда зимнее солнцестояние, или самый короткий день в году, наступает в 2023-м, читайте в Sputnik Грузия. Когда наступает Обычно в Северном полушарии зимнее солнцестояние наступает 21 или 22 декабря. Ввиду того, что продолжительность солнечного года не совпадает с календарным временем, момент зимнего солнцестояния ежегодно сдвигается. В Северном полушарии зимнее солнцестояние в 2023-м наступит 22 декабря в 07:27 по тбилисскому времени. Солнце в момент зимнего солнцестояния обычно занимает над горизонтом самое низкое положение, а вовремя летнего оно находится на максимуме. В зимнее солнцестояние световой день бывает самый короткий и длится обычно не более восьми часов, а ночь, соответственно, бывает самой длинной. После зимнего солнцестояния день медленно, но уверенно начинает прибавляться, а ночь – уменьшаться. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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Лиза Офман
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Зимнее солнцестояние: когда наступает самый короткий день в 2023?
14:14 29.11.2023 (обновлено: 14:24 29.11.2023)
В декабре ежегодно наступает зимнее солнцестояние, или самый короткий день в году – он знаменует начало астрономической зимы в Северном полушарии
В году солнцестояние бывает дважды – зимой и летом, во время него в полдень высота небесного светила над горизонтом бывает минимальной или максимальной.
Когда зимнее солнцестояние, или самый короткий день в году, наступает в 2023-м, читайте в Sputnik Грузия
.
Обычно в Северном полушарии зимнее солнцестояние наступает 21 или 22 декабря. Ввиду того, что продолжительность солнечного года не совпадает с календарным временем, момент зимнего солнцестояния ежегодно сдвигается.
В Северном полушарии зимнее солнцестояние в 2023-м наступит 22 декабря в 07:27 по тбилисскому времени.
Солнце в момент зимнего солнцестояния обычно занимает над горизонтом самое низкое положение, а вовремя летнего оно находится на максимуме.
В зимнее солнцестояние световой день бывает самый короткий и длится обычно не более восьми часов, а ночь, соответственно, бывает самой длинной.
После зимнего солнцестояния день медленно, но уверенно начинает прибавляться, а ночь – уменьшаться.
Материал подготовлен на основе открытых источников.