https://sputnik-georgia.ru/20231130/284593350.html

Что обещает НАТО "рой беспилотников" в отсеках российского Су-57

Что обещает НАТО "рой беспилотников" в отсеках российского Су-57

В отличие от американских декоративных самолетов F-22 и F-35 российские истребители пятого поколения Су-57 успешно решают боевые задачи в условиях активного... 30.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-30T09:40+0400

2023-11-30T09:40+0400

2023-11-30T09:40+0400

россия

в мире

колумнисты

украина

сирия

сша

пентагон

вкс

нато

обострение ситуации вокруг украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/05/251940466_0:104:1989:1222_1920x0_80_0_0_69a853126f5ea367e105f64971d40edb.jpg

В комплекс бортового вооружения российского истребителя Су-57 интегрированы мини-беспилотники различного предназначения – ударные, разведывательные, радиоэлектронной борьбы. Су-57 получит дополнительные возможности скрытной доставки БПЛА на рубеж боевого применения и дистанционного управления группой беспилотников. Становится реальностью прорыв высокотехнологичной системы ПВО противника – перегрузкой ее информационных каналов, а также за счет сосредоточенного удара "роем дронов" и ракетно-бомбовым вооружением пилотируемой авиации.СВО: новая партия Су-34 прибавит "адского" огня>>Боевой арсенал Су-57 включает более 15 авиационных средств поражения "воздух-воздух", "воздух-поверхность". Интегрированная в комплекс бортового вооружения Су-57 новая крылатая ракета большой дальности позволяет решать стратегические задачи и ставит многоцелевой истребитель пятого поколения в один ряд со стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС и Ту-160. Искусственный интеллект позволяет Су-57 успешно действовать в связке с тяжелыми ударными беспилотниками С-70 "Охотник", которые обладают боевым радиусом до 5000 км, своим "умом" и шеститонным ракетно-бомбовым арсеналом. Разрабатывается программа обучения удаленных операторов ударных БПЛА "Охотник" – в качестве ведомых Су-57. Попутно Ростех создал миниатюрную бортовую систему "свой-чужой" для идентификации беспилотников противника – "война машин" с ИИ уже не голливудская выдумка, американцы пытаются догнать Россию.Многофункциональный Су-57 предназначен для поражения всех видов воздушных, наземных и надводных целей с преодолением ПВО противника, для патрулирования и контроля воздушного пространства на большом удалении от базы. Оснащенный принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики с высоким уровнем автоматизации боевого применения, интеллектуальной поддержкой экипажа Су‑57 гармонично сочетает функции истребителя и ударного самолета. Успешно прошел проверку в горячем небе Сирии и эффективно действует на украинском театре военных действий.Прорыв в будущееРост могущества российской боевой авиации и отдельно взятого Су-57 тревожит Запад. Стратеги США и НАТО понимают, что спецоперация на Украине дала ВКС России уникальный опыт эксплуатации истребителей пятого поколения в интенсивных воздушных боях и ударах по наземным целям – в условиях противодействия средств разведки и ПВО стран альянса. Таким опытом даже в малой степени не располагают мифологизированные американские F-35/F-22 и никакие другие самолеты пятого поколения в мире. Рост арсенала и спектра высокотехнологичных опций Су-57 еще более ввергает в уныние противников России, трусливо мечтающих о ее поражении в прокси-войне на Украине.Технологический провал НАТО: чудо со снарядами для ВСУ отменяется>>Издание Military Watch отмечает: "Работа в качестве носителя дронов сделает Су-57 совершенно уникальным среди современных боевых самолетов во всем мире… Использование беспилотников для подавления ПВО представляет собой новейшую из многочисленных разработок". Ранее на Западе впадали в отчаяние после интеграции Су-57 с гиперзвуковой ракетой Р-37М, которая позволяет поражать самолеты противника на недосягаемой для ВВС Пентагона и НАТО дальности – 400 км. Концепция "исключительности" не выдержала встречи с реальностью.Между тем многоцелевой Су-57 начали оснащать двигателем второго этапа "Изделие 30", который позволяет развить сверхзвуковую скорость без включения форсажа – до 2600 км/час, снизить расход топлива, увеличить боевой радиус. Практическая дальность без дозаправки – более 5000 км. Трехмерный вектор тяги обеспечивает Су-57 невероятные маневры в воздухе, недосягаемые для всех других самолетов пятого поколения.Российский истребитель пятого поколения в значительной мере "соткан" из технологий шестого поколения. Способен выполнять 90% задач в автоматическом режиме и даже действовать полностью автономно – по заранее подготовленной программе. Единая информационная система боевого применения и управления истребителя Су-57 интегрирована с подсистемой обмена данными с другими самолетами. Она обеспечивает взаимодействие с командными пунктами, группами самолетов, разведывательными системами Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и ВМФ.Су-57 оснащен радаром с активной фазированной антенной решеткой. Дополнительные "боковые" РЛС (или "умная обшивка") делают истребитель совершенно автономным в поиске целей и невидимым для радаров противника – без потери эффективности целеуказания для собственных ракет на борту. Интегрированная система радиоэлектронной борьбы позволяет во всех ракурсах и проекциях наводить помехи – защищаться от ракет с головками самонаведения. Бортовой комплекс РЭБ "Гималаи" способен на значительном расстоянии "увидеть" и "обезвредить" самолеты F-35 Lightning II и F-22 Raptor. Зарубежные эксперты вынужденно констатировали, что "истребитель будущего" F-35 станет легкой добычей для российского самолета пятого поколения. Неслучайно в очереди зарубежных заказчиков, желающих приобрести экспортную модификацию Су-57, насчитывается уже восемь стран: Алжир, Индия, Китай, Мьянма, Вьетнам, Малайзия, Иран и Турция.Приоритетный заказчик – Минобороны РФ – планирует получить до 2027 года в рамках госпрограммы вооружений 76 малозаметных истребителей пятого поколения Су-57 для оснащения трех авиационных полков.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

украина

сирия

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

россия, в мире, колумнисты, украина, сирия, сша, пентагон, вкс, нато, обострение ситуации вокруг украины