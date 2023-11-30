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Под маской небес: фотографии Земли, раскрывающие удивительные облики планеты
Под маской небес: фотографии Земли, раскрывающие удивительные облики планеты
Очертания острова, напоминающего череп, и устремленные в небесные дали глаза создают необычные "лица" Земли на космических снимках. Загляните в удивительный... 30.11.2023, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, земля, космос, в мире, наса, наука
фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, земля, космос, в мире, наса, наука

Под маской небес: фотографии Земли, раскрывающие удивительные облики планеты

11:51 30.11.2023
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Очертания острова, напоминающего череп, и устремленные в небесные дали глаза создают необычные "лица" Земли на космических снимках. Загляните в удивительный мир этих фотографий!
© photo : NASA Earth Observatory/Joshua Stevens

Два ученых из НАСА увлекаются необычным хобби: они анализируют атмосферные данные с целью обнаружения редких "ликов".

Два ученых из НАСА увлекаются необычным хобби: они анализируют атмосферные данные с целью обнаружения редких &quot;ликов&quot;. - Sputnik Грузия
1/8
© photo : NASA Earth Observatory/Joshua Stevens

Два ученых из НАСА увлекаются необычным хобби: они анализируют атмосферные данные с целью обнаружения редких "ликов".

© photo : NASA Earth Observatory

Вот, к примеру, еще один из них: прошлые извержения вулканов и отложения соли из горячих источников оставили это своеобразное "лицо" на севере Чада.

Вот, к примеру, еще один из них: прошлые извержения вулканов и отложения соли из горячих источников оставили это своеобразное &quot;лицо&quot; на севере Чада. - Sputnik Грузия
2/8
© photo : NASA Earth Observatory

Вот, к примеру, еще один из них: прошлые извержения вулканов и отложения соли из горячих источников оставили это своеобразное "лицо" на севере Чада.

© photo : NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin

Остров Сан-Мигель – самый большой, самый густонаселенный и наиболее вулканически активный из девяти островов Азорского архипелага.

Остров Сан-Мигель – самый большой, самый густонаселенный и наиболее вулканически активный из девяти островов Азорского архипелага. - Sputnik Грузия
3/8
© photo : NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin

Остров Сан-Мигель – самый большой, самый густонаселенный и наиболее вулканически активный из девяти островов Азорского архипелага.

© photo : NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin

Идиллический регион округа Даларна.

Идиллический регион округа Даларна. - Sputnik Грузия
4/8
© photo : NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin

Идиллический регион округа Даларна.

© photo : NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin

Извержение лавы на вершине Килауэа.

Извержение лавы на вершине Килауэа. - Sputnik Грузия
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© photo : NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin

Извержение лавы на вершине Килауэа.

© photo : NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin

Вид на Большой Барьерный риф из космоса.

Вид на Большой Барьерный риф из космоса. - Sputnik Грузия
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© photo : NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin

Вид на Большой Барьерный риф из космоса.

© photo : NASA Earth Observatory

Плимут, Англия. Вид из космоса.

Плимут, Англия. Вид из космоса. - Sputnik Грузия
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© photo : NASA Earth Observatory

Плимут, Англия. Вид из космоса.

© photo : NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin

Историческое наводнение в Новом Южном Уэльсе привело к попаданию воды в австралийские озера.

Историческое наводнение в Новом Южном Уэльсе привело к попаданию воды в австралийские озера. - Sputnik Грузия
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© photo : NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin

Историческое наводнение в Новом Южном Уэльсе привело к попаданию воды в австралийские озера.

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