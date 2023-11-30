Под маской небес: фотографии Земли, раскрывающие удивительные облики планеты

Два ученых из НАСА увлекаются необычным хобби: они анализируют атмосферные данные с целью обнаружения редких "ликов".
Два ученых из НАСА увлекаются необычным хобби: они анализируют атмосферные данные с целью обнаружения редких "ликов".
Вот, к примеру, еще один из них: прошлые извержения вулканов и отложения соли из горячих источников оставили это своеобразное "лицо" на севере Чада.
Вот, к примеру, еще один из них: прошлые извержения вулканов и отложения соли из горячих источников оставили это своеобразное "лицо" на севере Чада.
Остров Сан-Мигель – самый большой, самый густонаселенный и наиболее вулканически активный из девяти островов Азорского архипелага.
Остров Сан-Мигель – самый большой, самый густонаселенный и наиболее вулканически активный из девяти островов Азорского архипелага.
Идиллический регион округа Даларна.
Извержение лавы на вершине Килауэа.
Вид на Большой Барьерный риф из космоса.
Плимут, Англия. Вид из космоса.
Историческое наводнение в Новом Южном Уэльсе привело к попаданию воды в австралийские озера.
Историческое наводнение в Новом Южном Уэльсе привело к попаданию воды в австралийские озера.