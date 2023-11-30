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Прямая линия и большая пресс-конференция Путина пройдут 14 декабря
Прямая линия и большая пресс-конференция Путина пройдут 14 декабря
Российский лидер традиционно подведет итоги года в прямом эфире 30.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-30T14:04+0400
2023-11-30T14:04+0400
2023-11-30T14:04+0400
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным и большая пресс-конференция с его участием пройдут 14 декабря, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.На мероприятие будут приглашены российские СМИ и иностранные журналистыПресс-секретарь президента РФ отметил, что по времени ограничений не предусмотрено, и пресс-конференция, и прямая линия – традиционно продолжительные мероприятия.Он также сообщил, что прием вопросов от граждан начнется в пятницу, 1 декабря. Официальный представитель Кремля рассказал, что для проведения мероприятия будет создана специальная студия, где разместятся представители СМИ. При этом на уточняющий вопрос о месте, где оно пройдет, Песков ответил: "Мы сообщим об этом своевременно".На объединенную с прямой линией пресс-конференцию пригласят журналистов из всех регионов Российской Федерации, а также иностранных журналистов, аккредитованных в Москве.Первая прямая линия прошла 24 декабря 2001 года, после чего проводилась ежегодно, за исключением 2004, 2012 и 2022 года. В объединенном формате прямая линия и большая пресс-конференция пройдут в этом году впервые.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, россия, в мире, москва, владимир путин, дмитрий песков
Прямая линия и большая пресс-конференция Путина пройдут 14 декабря
Российский лидер традиционно подведет итоги года в прямом эфире
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным и большая пресс-конференция с его участием пройдут 14 декабря, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На мероприятие будут приглашены российские СМИ и иностранные журналисты
"14 декабря Владимир Путин подведет итоги года. Это будет программа, по-прежнему проект телевизионных каналов, и это будет объединенный формат "Прямой линии" и итоговой пресс-конференции президента", – рассказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что по времени ограничений не предусмотрено, и пресс-конференция, и прямая линия – традиционно продолжительные мероприятия.
Он также сообщил, что прием вопросов от граждан начнется в пятницу, 1 декабря.
Официальный представитель Кремля рассказал, что для проведения мероприятия будет создана специальная студия, где разместятся представители СМИ. При этом на уточняющий вопрос о месте, где оно пройдет, Песков ответил: "Мы сообщим об этом своевременно".
На объединенную с прямой линией пресс-конференцию пригласят журналистов из всех регионов Российской Федерации, а также иностранных журналистов, аккредитованных в Москве.
Первая прямая линия прошла 24 декабря 2001 года, после чего проводилась ежегодно, за исключением 2004, 2012 и 2022 года. В объединенном формате прямая линия и большая пресс-конференция пройдут в этом году впервые.