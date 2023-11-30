https://sputnik-georgia.ru/20231130/deti-iz-sotsnezaschischennykh-semey-v-tbilisi-smogut-proyti-besplatnyy-kurs-po-plavaniyu-284623378.html

Дети из соцнезащищенных семей в Тбилиси смогут пройти бесплатный курс по плаванию

Дети из соцнезащищенных семей в Тбилиси смогут пройти бесплатный курс по плаванию

В программе смогут принять участие около тысячи детей 30.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-30T19:23+0400

2023-11-30T19:23+0400

2023-11-30T19:23+0400

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Дети в возрасте от 5 до 10 лет из семей со статусом социально незащищенных семей, проживающих в Тбилиси, получили возможность бесплатно пройти специальные курсы плавания, сообщает Первый канал. В течение 10-дневной программы с детьми будут работать профессиональные тренеры. После окончания курса специалисты сами отберут подростков, которым предоставят дополнительную подготовку в спортивном плане. Принять участие в программе смогут около тысячи детей. Проект реализован при партнерстве частного бизнеса и общественных организаций, которое координировал Международный фонд спорта, туризма и молодежи. Осуществляться проект будет в новом бассейне "Лидерспорт Арена".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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