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Достопримечательности Грузии: красивые горные пейзажи Тушети – фото
Достопримечательности Грузии: красивые горные пейзажи Тушети – фото
Высокогорный регион Тушети – один из самых впечатляющих по своей красоте в Грузии. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки из этого труднодоступного уголка страны 30.11.2023, Sputnik Грузия
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Тот, кто решится преодолеть все сложности, чтобы попасть в Тушети, не будет разочарован. В этом крае, скрытом среди гор, красивейшая природа и сохранившиеся до нашего времени древние крепости и башни.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, тушети, горы, горный туризм, туризм в грузии, главные достопримечательности грузии, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, тушети, горы, горный туризм, туризм в грузии, главные достопримечательности грузии, фото

Достопримечательности Грузии: красивые горные пейзажи Тушети – фото

14:03 30.11.2023 (обновлено: 14:17 30.11.2023)
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Высокогорный регион Тушети – один из самых впечатляющих по своей красоте в Грузии. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки из этого труднодоступного уголка страны
Тот, кто решится преодолеть все сложности, чтобы попасть в Тушети, не будет разочарован. В этом крае, скрытом среди гор, красивейшая природа и сохранившиеся до нашего времени древние крепости и башни.
© photo: Sputnik / Stringer

В горах Грузии скрывается удивительный по красоте край.

В горах Грузии скрывается удивительный по красоте край. - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

В горах Грузии скрывается удивительный по красоте край.

© photo: Sputnik / Stringer

Добраться сюда непросто – есть лишь единственная дорога.

Добраться сюда непросто – есть лишь единственная дорога. - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

Добраться сюда непросто – есть лишь единственная дорога.

© photo: Sputnik / Stringer

Чтобы преодолеть сложный маршрут среди гор, необходимы умение, опыт и внимательность.

Чтобы преодолеть сложный маршрут среди гор, необходимы умение, опыт и внимательность. - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

Чтобы преодолеть сложный маршрут среди гор, необходимы умение, опыт и внимательность.

© photo: Sputnik / Stringer

Протяженность дороги – 70 километров, и проходит она по склонам гор. Дорога узкая, и порой разъехаться двум машинам на ней очень трудно.

Протяженность дороги – 70 километров, и проходит она по склонам гор. Дорога узкая, и порой разъехаться двум машинам на ней очень трудно. - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

Протяженность дороги – 70 километров, и проходит она по склонам гор. Дорога узкая, и порой разъехаться двум машинам на ней очень трудно.

© photo: Sputnik / Stringer

Каждый вид из окна буквально заставляет любоваться окружающей природой.

Каждый вид из окна буквально заставляет любоваться окружающей природой. - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Stringer

Каждый вид из окна буквально заставляет любоваться окружающей природой.

© photo: Sputnik / Stringer

Несмотря на риск, путь в Тушети уже красив сам по себе.

Несмотря на риск, путь в Тушети уже красив сам по себе. - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

Несмотря на риск, путь в Тушети уже красив сам по себе.

© photo: Sputnik / Stringer

Тут и озера, и горные реки, водопады, и необыкновенный воздух.

Тут и озера, и горные реки, водопады, и необыкновенный воздух. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

Тут и озера, и горные реки, водопады, и необыкновенный воздух.

© photo: Sputnik / Stringer

Так, с высоты можно увидеть и населенные пункты.

Так, с высоты можно увидеть и населенные пункты. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

Так, с высоты можно увидеть и населенные пункты.

© photo: Sputnik / Stringer

В Тушети сохранилось множество древних крепостей и башен.

В Тушети сохранилось множество древних крепостей и башен. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

В Тушети сохранилось множество древних крепостей и башен.

© photo: Sputnik / Stringer

Те туристы, которые, несмотря на всю сложность маршрута, добираются сюда, сохраняют на всю жизнь впечатления от поездки.

Те туристы, которые, несмотря на всю сложность маршрута, добираются сюда, сохраняют на всю жизнь впечатления от поездки. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

Те туристы, которые, несмотря на всю сложность маршрута, добираются сюда, сохраняют на всю жизнь впечатления от поездки.

© photo: Sputnik / Stringer

По Тушети можно путешествовать и на лошадях. Местные проводники помогут ориентироваться на местности.

По Тушети можно путешествовать и на лошадях. Местные проводники помогут ориентироваться на местности. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

По Тушети можно путешествовать и на лошадях. Местные проводники помогут ориентироваться на местности.

© photo: Sputnik / Stringer

Да и на машине тут не всюду проедешь.

Да и на машине тут не всюду проедешь. - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

Да и на машине тут не всюду проедешь.

© photo: Sputnik / Stringer

Следует еще учитывать, что дорога в Тушети открыта лишь в летнее время и в сентябре.

Следует еще учитывать, что дорога в Тушети открыта лишь в летнее время и в сентябре. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

Следует еще учитывать, что дорога в Тушети открыта лишь в летнее время и в сентябре.

© photo: Sputnik / Stringer

В остальное время года добраться сюда на машине туристам практически невозможно.

В остальное время года добраться сюда на машине туристам практически невозможно. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

В остальное время года добраться сюда на машине туристам практически невозможно.

© photo: Sputnik / Stringer

Но те, кто успевает побывать в Тушети летом или в начале осени, увозят с собой множество восторженных воспоминаний.

Но те, кто успевает побывать в Тушети летом или в начале осени, увозят с собой множество восторженных воспоминаний. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Stringer

Но те, кто успевает побывать в Тушети летом или в начале осени, увозят с собой множество восторженных воспоминаний.

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