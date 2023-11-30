https://sputnik-georgia.ru/20231130/dostoprimechatelnosti-gruzii--krasivye-gornye-peyzazhi-tusheti---foto-284613652.html
Достопримечательности Грузии: красивые горные пейзажи Тушети – фото
Достопримечательности Грузии: красивые горные пейзажи Тушети – фото
Высокогорный регион Тушети – один из самых впечатляющих по своей красоте в Грузии. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки из этого труднодоступного уголка страны 30.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-30T14:03+0400
2023-11-30T14:03+0400
2023-11-30T14:17+0400
фотоленты
новости грузии в фотографиях
мультимедиа
тушети
горы
горный туризм
туризм в грузии
главные достопримечательности грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/1e/284606065_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_90e4b00c94bcad9f8df9f40002bb292f.jpg
Тот, кто решится преодолеть все сложности, чтобы попасть в Тушети, не будет разочарован. В этом крае, скрытом среди гор, красивейшая природа и сохранившиеся до нашего времени древние крепости и башни.
тушети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/1e/284606065_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_8074e5de7eb187f3a401510aeb7ccef9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, тушети, горы, горный туризм, туризм в грузии, главные достопримечательности грузии, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, тушети, горы, горный туризм, туризм в грузии, главные достопримечательности грузии, фото
Достопримечательности Грузии: красивые горные пейзажи Тушети – фото
14:03 30.11.2023 (обновлено: 14:17 30.11.2023)
Высокогорный регион Тушети – один из самых впечатляющих по своей красоте в Грузии. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки из этого труднодоступного уголка страны
Тот, кто решится преодолеть все сложности, чтобы попасть в Тушети, не будет разочарован. В этом крае, скрытом среди гор, красивейшая природа и сохранившиеся до нашего времени древние крепости и башни.
© photo: Sputnik / Stringer
В горах Грузии скрывается удивительный по красоте край.
В горах Грузии скрывается удивительный по красоте край.
© photo: Sputnik / Stringer
Добраться сюда непросто – есть лишь единственная дорога.
Добраться сюда непросто – есть лишь единственная дорога.
© photo: Sputnik / Stringer
Чтобы преодолеть сложный маршрут среди гор, необходимы умение, опыт и внимательность.
Чтобы преодолеть сложный маршрут среди гор, необходимы умение, опыт и внимательность.
© photo: Sputnik / Stringer
Протяженность дороги – 70 километров, и проходит она по склонам гор. Дорога узкая, и порой разъехаться двум машинам на ней очень трудно.
Протяженность дороги – 70 километров, и проходит она по склонам гор. Дорога узкая, и порой разъехаться двум машинам на ней очень трудно.
© photo: Sputnik / Stringer
Каждый вид из окна буквально заставляет любоваться окружающей природой.
Каждый вид из окна буквально заставляет любоваться окружающей природой.
© photo: Sputnik / Stringer
Несмотря на риск, путь в Тушети уже красив сам по себе.
Несмотря на риск, путь в Тушети уже красив сам по себе.
© photo: Sputnik / Stringer
Тут и озера, и горные реки, водопады, и необыкновенный воздух.
Тут и озера, и горные реки, водопады, и необыкновенный воздух.
© photo: Sputnik / Stringer
Так, с высоты можно увидеть и населенные пункты.
Так, с высоты можно увидеть и населенные пункты.
© photo: Sputnik / Stringer
В Тушети сохранилось множество древних крепостей и башен.
В Тушети сохранилось множество древних крепостей и башен.
© photo: Sputnik / Stringer
Те туристы, которые, несмотря на всю сложность маршрута, добираются сюда, сохраняют на всю жизнь впечатления от поездки.
Те туристы, которые, несмотря на всю сложность маршрута, добираются сюда, сохраняют на всю жизнь впечатления от поездки.
© photo: Sputnik / Stringer
По Тушети можно путешествовать и на лошадях. Местные проводники помогут ориентироваться на местности.
По Тушети можно путешествовать и на лошадях. Местные проводники помогут ориентироваться на местности.
© photo: Sputnik / Stringer
Да и на машине тут не всюду проедешь.
Да и на машине тут не всюду проедешь.
© photo: Sputnik / Stringer
Следует еще учитывать, что дорога в Тушети открыта лишь в летнее время и в сентябре.
Следует еще учитывать, что дорога в Тушети открыта лишь в летнее время и в сентябре.
© photo: Sputnik / Stringer
В остальное время года добраться сюда на машине туристам практически невозможно.
В остальное время года добраться сюда на машине туристам практически невозможно.
© photo: Sputnik / Stringer
Но те, кто успевает побывать в Тушети летом или в начале осени, увозят с собой множество восторженных воспоминаний.
Но те, кто успевает побывать в Тушети летом или в начале осени, увозят с собой множество восторженных воспоминаний.