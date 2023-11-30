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Достопримечательности Грузии: красивые горные пейзажи Тушети – фото

Достопримечательности Грузии: красивые горные пейзажи Тушети – фото

Высокогорный регион Тушети – один из самых впечатляющих по своей красоте в Грузии. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки из этого труднодоступного уголка страны 30.11.2023, Sputnik Грузия

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Тот, кто решится преодолеть все сложности, чтобы попасть в Тушети, не будет разочарован. В этом крае, скрытом среди гор, красивейшая природа и сохранившиеся до нашего времени древние крепости и башни.

тушети

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