https://sputnik-georgia.ru/20231130/glava-pravitelstva-adzharii-otchitalsya-o-rabote-vedomstv-vo-vremya-shtorma-veka-284600763.html

Глава правительства Аджарии отчитался о работе ведомств во время "шторма века"

Глава правительства Аджарии отчитался о работе ведомств во время "шторма века"

Пострадавшие в результате шторма и сильных дождей получат компенсацию от государства 30.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-30T12:15+0400

2023-11-30T12:15+0400

2023-11-30T12:15+0400

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ираклий гарибашвили

торнике рижвадзе

непогода в грузии

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Все соответствующие службы в Аджарии были мобилизованы с первых минут стихийного бедствия и работали беспрерывно, заявил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе в эфире телекомпании "Имеди". Непогода 27 ноября создала проблемы на черноморских курортах Грузии. На море был шторм в 7-8 баллов, который повредил инфраструктуру на бульварах курортных городов, а также подтопил прилегающие улицы. По словам специалистов, такого шторма на Черном море не было в течение 100 лет. По словам главы Аджарии, уже состоялось заседание экономического совета под руководством премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, на котором были получены задания, связанные со скорейшим восстановлением поврежденной инфраструктуры, а также с мерами, которые необходимо принять для оказания помощи пострадавшим гражданам и частным предпринимателям.Глава правительства Аджарии отметил, что меры по укреплению берега, которые местные власти реализовали в последние годы, сработали. В противном случае ущерб мог бы быть еще больше.По его словам, оппоненты привыкли критиковать власть по любому поводу, в том числе из-за природных катаклизмов, при этом они не берут во внимание силу шторма и то, насколько пострадали другие страны черноморского побережья. После подсчета потерь ни один гражданин не останется без внимания, и очень скоро будет восстановлена поврежденная инфраструктуру, подытожил Рижвадзе. В результате стихии пострадала инфраструктура в Батуми, Кобулети (Аджария), Поти и Анаклия (регион Самегрело – Земо Сванети). Повреждены пешеходные тропинки, брусчатка, скамейки и сезонные кафе-бары. Улицы затоплены, повреждены жилые дома. Выброшенная в результате шторма масса парализовала дренажные каналы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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