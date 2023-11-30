https://sputnik-georgia.ru/20231130/glava-pravitelstva-adzharii-otchitalsya-o-rabote-vedomstv-vo-vremya-shtorma-veka-284600763.html
Глава правительства Аджарии отчитался о работе ведомств во время "шторма века"
Глава правительства Аджарии отчитался о работе ведомств во время "шторма века"
Пострадавшие в результате шторма и сильных дождей получат компенсацию от государства 30.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-30T12:15+0400
2023-11-30T12:15+0400
2023-11-30T12:15+0400
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торнике рижвадзе
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Все соответствующие службы в Аджарии были мобилизованы с первых минут стихийного бедствия и работали беспрерывно, заявил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе в эфире телекомпании "Имеди". Непогода 27 ноября создала проблемы на черноморских курортах Грузии. На море был шторм в 7-8 баллов, который повредил инфраструктуру на бульварах курортных городов, а также подтопил прилегающие улицы. По словам специалистов, такого шторма на Черном море не было в течение 100 лет. По словам главы Аджарии, уже состоялось заседание экономического совета под руководством премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, на котором были получены задания, связанные со скорейшим восстановлением поврежденной инфраструктуры, а также с мерами, которые необходимо принять для оказания помощи пострадавшим гражданам и частным предпринимателям.Глава правительства Аджарии отметил, что меры по укреплению берега, которые местные власти реализовали в последние годы, сработали. В противном случае ущерб мог бы быть еще больше.По его словам, оппоненты привыкли критиковать власть по любому поводу, в том числе из-за природных катаклизмов, при этом они не берут во внимание силу шторма и то, насколько пострадали другие страны черноморского побережья. После подсчета потерь ни один гражданин не останется без внимания, и очень скоро будет восстановлена поврежденная инфраструктуру, подытожил Рижвадзе. В результате стихии пострадала инфраструктура в Батуми, Кобулети (Аджария), Поти и Анаклия (регион Самегрело – Земо Сванети). Повреждены пешеходные тропинки, брусчатка, скамейки и сезонные кафе-бары. Улицы затоплены, повреждены жилые дома. Выброшенная в результате шторма масса парализовала дренажные каналы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, аджария, черное море, батуми, ираклий гарибашвили, торнике рижвадзе, непогода в грузии
грузия, новости, аджария, черное море, батуми, ираклий гарибашвили, торнике рижвадзе, непогода в грузии
Глава правительства Аджарии отчитался о работе ведомств во время "шторма века"
Пострадавшие в результате шторма и сильных дождей получат компенсацию от государства
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Все соответствующие службы в Аджарии были мобилизованы с первых минут стихийного бедствия и работали беспрерывно, заявил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе в эфире телекомпании "Имеди".
Непогода 27 ноября создала проблемы на черноморских курортах Грузии. На море был шторм в 7-8 баллов, который повредил инфраструктуру на бульварах курортных городов, а также подтопил прилегающие улицы. По словам специалистов, такого шторма на Черном море не было в течение 100 лет.
"С самых первых минут стихии были мобилизованы все соответствующие службы и реагирование было непрерывным. Работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры уже ведутся", – заявил Рижвадзе.
По словам главы Аджарии, уже состоялось заседание экономического совета под руководством премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, на котором были получены задания, связанные со скорейшим восстановлением поврежденной инфраструктуры, а также с мерами, которые необходимо принять для оказания помощи пострадавшим гражданам и частным предпринимателям.
"В настоящее время проводится детальный подсчет ущерба. Еще хотелось бы отметить, что шторм сопровождался обильными дождями, и хорошо, что наводнение наблюдалось лишь в отдельных районах", – подчеркнул Рижвадзе.
Глава правительства Аджарии отметил, что меры по укреплению берега, которые местные власти реализовали в последние годы, сработали. В противном случае ущерб мог бы быть еще больше.
"К счастью, обошлось без пострадавших людей и других тяжелых фактов", – подчеркнул Рижвадзе.
По его словам, оппоненты привыкли критиковать власть по любому поводу, в том числе из-за природных катаклизмов, при этом они не берут во внимание силу шторма и то, насколько пострадали другие страны черноморского побережья.
После подсчета потерь ни один гражданин не останется без внимания, и очень скоро будет восстановлена поврежденная инфраструктуру, подытожил Рижвадзе.
В результате стихии пострадала инфраструктура в Батуми, Кобулети (Аджария), Поти и Анаклия (регион Самегрело – Земо Сванети). Повреждены пешеходные тропинки, брусчатка, скамейки и сезонные кафе-бары. Улицы затоплены, повреждены жилые дома. Выброшенная в результате шторма масса парализовала дренажные каналы.