https://sputnik-georgia.ru/20231130/kak-v-gruzii-otdykhayut-na-novyy-2024-god-i-rozhdestvo-kalendar-vykhodnykh-284619653.html

Как в Грузии отдыхают на Новый 2024 год и Рождество? Календарь выходных

Как в Грузии отдыхают на Новый 2024 год и Рождество? Календарь выходных

Новый 2024 год скоро наступит – это самый сказочный праздник, когда как дети, так и взрослые в Грузии и в мире в целом ждут подарков, сюрпризов, чудес и... 30.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-30T16:46+0400

2023-11-30T16:46+0400

2023-11-30T16:46+0400

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До наступления всеми любимых новогодних праздников остался один месяц, следовательно, многих в Грузии интересует, как отдыхают жители страны на Новый 2024 год и Рождество, чтобы заранее спланировать свой досуг. Как в Грузии отдыхают на Новый 2024 год и Рождество, сколько выходных дней по календарю ожидает на новогодние праздники жителей страны, читайте в материале Sputnik Грузия. Как отдыхают в Грузии В Грузии, в отличии от многих других стран, новогодние праздничные дни весьма малочисленны – по грузинскому законодательству жители страны на Новый 2024 год отдыхают четыре дня. Жители Грузии начнут отдыхать с 30 декабря (в 2023-м он выпадает на субботу) – календарный выходной, а на работу выйдут 3 января в среду. Подробно выходные по календарю в новогодние праздники выглядят так: 1 и 2 января – Новый год, государственные праздники и официальные выходные. Отработав с 3 по 5 января, жители Грузии смогут отдохнуть 6 января, в субботу, в свой законный выходной по календарю. В православной Грузии Рождество Христово встретят 7 января – праздничный выходной в 2024 году выпадает на воскресенье. Еще один праздничный выходной ожидает жителей Грузии 19 января – православные в этот день отмечают Крещение Господне. В 2024-м 19 января выпадает на пятницу. Праздничные календарные выходные в Грузии по грузинскому законодательству на другую дату не переносятся, следовательно, жители страны в январе 2024 года будут отдыхать на один день меньше. Материал подготовлен на основе открытых источников

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