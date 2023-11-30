https://sputnik-georgia.ru/20231130/lyubimye-pitomtsy-top-5-gruzinskikh-politikov-s-chetveronogimi-druzyami-284617799.html

Любимые питомцы: ТОП-5 грузинских политиков с четвероногими друзьями

Любимые питомцы: ТОП-5 грузинских политиков с четвероногими друзьями

Обладателей домашних животных сегодня смело можно поздравить с "профессиональным" праздником – ежегодно 30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных 30.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-30T16:26+0400

2023-11-30T16:26+0400

2023-11-30T16:34+0400

грузия

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Кстати, девизом этого дня стали слова "Маленького принца" из произведения Антуана де Сент-Экзюпери: "Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил".В честь такого дня Sputnik Грузия решил познакомить читателей с грузинскими политиками, которые имеют четвероногих друзей. Работа у политиков нервная, а как известно, животные прекрасно справляются с задачей снимать стресс. Поэтому не удивляйтесь количеству четвероногих друзей у некоторых политиков. Каха Каладзе Начнем мы с мэра Тбилиси Кахи Каладзе, потому что с его семье живет целая собачья семья. Только в 2019 году мы писали, что у Каладзе семь (!) собак. На семейных фотографиях Каладзе то и дело мелькают собаки совершенно разных пород. Однажды политик взял собаку по имени Тиффани из приюта, которую даже "устроил" на работу в мэрии. Эта собака не раз присутствовала на заседаниях городского правительства. Арчил Талаквадзе Из публикаций в соцсетях вице-спикера парламента Грузии Арчила Талаквадзе можно сделать вывод, что собак он любит не меньше Каладзе. Забавно, что Талаквадзе не просто делится фотографиями своих четвероногих друзей, но и придумывает смешные подписи. Например, под фото со своим, судя по всему, очень уставшим йорком, Талаквадзе спросил: "Что делают собаки в свой выходной?"Саломе Зурабишвили Президент Грузии тоже "собачница". У нее есть метис по кличке Гомбора. Имя, кстати, президент выбрала питомцу не просто так. Саломе Зурабишвили подобрала собаку в 2019 году на горном перевале Гомбори во время своей избирательной кампании. Так собака и получила имя в честь перевала. Недавно президент чуть было не рассталась с Гомборой – собака потерялась в центре столицы, но благодаря силе соцсетей и посту Зурабишвили о помощи, питомца нашли за считанные часы. Георгий Гахария Экс премьер-министр Грузии, а ныне член оппозиционной партии "За Грузию" Георгий Гахария не мог не попасть в наш список, так как у него в семье две собаки – доберман и французский бульдог по имени Лола. Гахария известен своей любовью к четвероногим, так как даже приглашал на акцию против жестокого обращения с животными. Тогда политик даже записал видео, как раз-таки вместе с Лолой, призывая всех прийти на акцию. Георгий Маргвелашвили Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили просто обожает животных. Их у него, можно сказать, бесчисленное количество. Маргвелашвили как-то раз спас уличную собаку, выходил ее, а потом стало так жаль выпускать снова на улицу, что оставил у себя. Также политик делился фотографиями с котятами, которые живут у него дома. Бывшая первая леди Мака Чичуа разделяет любовь мужа к четвероногим. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, домашние животные, новости, георгий гахария, георгий маргвелашвили, каха каладзе, арчил талаквадзе, саломе зурабишвили , собака, собаки, кошки