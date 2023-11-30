Любимые питомцы: ТОП-5 грузинских политиков с четвероногими друзьями
16:26 30.11.2023 (обновлено: 16:34 30.11.2023)
© AFP 2023 / Joseph PreziosoСобака в костюме на праздновании Хэллоуина Doggone в Бостоне, штат Массачусетс
© AFP 2023 / Joseph Prezioso
Обладателей домашних животных сегодня смело можно поздравить с "профессиональным" праздником – ежегодно 30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных
Кстати, девизом этого дня стали слова "Маленького принца" из произведения Антуана де Сент-Экзюпери: "Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил".
В честь такого дня Sputnik Грузия решил познакомить читателей с грузинскими политиками, которые имеют четвероногих друзей. Работа у политиков нервная, а как известно, животные прекрасно справляются с задачей снимать стресс. Поэтому не удивляйтесь количеству четвероногих друзей у некоторых политиков.
Каха Каладзе
Начнем мы с мэра Тбилиси Кахи Каладзе, потому что с его семье живет целая собачья семья. Только в 2019 году мы писали, что у Каладзе семь (!) собак. На семейных фотографиях Каладзе то и дело мелькают собаки совершенно разных пород.
Однажды политик взял собаку по имени Тиффани из приюта, которую даже "устроил" на работу в мэрии. Эта собака не раз присутствовала на заседаниях городского правительства.
© courtesy of Anouki AreshidzeМладший сын мэра столицы Грузии Кахи Каладзе Никола с питомцем
Младший сын мэра столицы Грузии Кахи Каладзе Никола с питомцем
© courtesy of Anouki Areshidze
Арчил Талаквадзе
Из публикаций в соцсетях вице-спикера парламента Грузии Арчила Талаквадзе можно сделать вывод, что собак он любит не меньше Каладзе. Забавно, что Талаквадзе не просто делится фотографиями своих четвероногих друзей, но и придумывает смешные подписи. Например, под фото со своим, судя по всему, очень уставшим йорком, Талаквадзе спросил: "Что делают собаки в свой выходной?"
© courtesy of Archil TalakvadzeВице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе со своей собакой
Вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе со своей собакой
© courtesy of Archil Talakvadze
Саломе Зурабишвили
Президент Грузии тоже "собачница". У нее есть метис по кличке Гомбора. Имя, кстати, президент выбрала питомцу не просто так. Саломе Зурабишвили подобрала собаку в 2019 году на горном перевале Гомбори во время своей избирательной кампании. Так собака и получила имя в честь перевала.
Недавно президент чуть было не рассталась с Гомборой – собака потерялась в центре столицы, но благодаря силе соцсетей и посту Зурабишвили о помощи, питомца нашли за считанные часы.
© Courtesy of Salome ZourabichviliПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили со своей собакой по кличке Гомбора
Президент Грузии Саломе Зурабишвили со своей собакой по кличке Гомбора
© Courtesy of Salome Zourabichvili
Георгий Гахария
Экс премьер-министр Грузии, а ныне член оппозиционной партии "За Грузию" Георгий Гахария не мог не попасть в наш список, так как у него в семье две собаки – доберман и французский бульдог по имени Лола.
Гахария известен своей любовью к четвероногим, так как даже приглашал на акцию против жестокого обращения с животными. Тогда политик даже записал видео, как раз-таки вместе с Лолой, призывая всех прийти на акцию.
Георгий Маргвелашвили
Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили просто обожает животных. Их у него, можно сказать, бесчисленное количество.
Маргвелашвили как-то раз спас уличную собаку, выходил ее, а потом стало так жаль выпускать снова на улицу, что оставил у себя.
Также политик делился фотографиями с котятами, которые живут у него дома. Бывшая первая леди Мака Чичуа разделяет любовь мужа к четвероногим.
© courtesy of Maka ChichuaПитомцы в семье экс-президента Грузии Георгия Маргвелашвили
Питомцы в семье экс-президента Грузии Георгия Маргвелашвили
© courtesy of Maka Chichua