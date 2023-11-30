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Министерству образования Грузии расширяют полномочия – что принял парламент

Министерству образования Грузии расширяют полномочия – что принял парламент

В настоящее время молодежная политика подведомственна министерству культуры и спорта 30.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-30T15:25+0400

2023-11-30T15:25+0400

2023-11-30T15:25+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении принял пакет поправок о расширении полномочий министерства образования и науки за счет сокращения полномочий министерства культуры и спорта, связанных с делами молодежи. После внесения соответствующих изменений в трех чтениях с 1 января 2024 года у ведомства будет новое название – министерство образования, науки и молодежи. Ранее правительство объяснило, что это решение было принято исходя из того, что Минобразования Грузии своими программами, начиная с школы, заканчивая профессиональным и высшим образованием, также включает различные активности для молодежи. Это уже третья попытка правительства усилить работу с молодежью. В 2018 году было упразднено отдельно существующее с 2010 года министерство по делам спорта и молодежи, и его функции стало выполнять обновленное и расширенное министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии. Тогда же было создано Агентство по делам молодежи при новом министерстве. Однако уже в 2021 году это крупное ведомство разделили на два: министерство образования и науки и министерство культуры, спорта и молодежи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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