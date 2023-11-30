https://sputnik-georgia.ru/20231130/narodnye-primety-na-platonov-den-chto-nelzya-delat-1-dekabrya-284599424.html

Народные приметы на Платонов день: что нельзя делать 1 декабря?

Народные приметы на Платонов день: что нельзя делать 1 декабря?

Православная церковь 1 декабря поминает мученика Платона, который отдал жизнь за Христову веру в начале IV века 30.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-30T11:55+0400

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справки

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В народном календаре 1 декабря называют Платонов день или Платон Зимоуказатель, с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Платонов день, какие народные приметы связаны с 1 декабря, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Платонов день заниматься коллективной деятельностью и много работать – можно надорвать здоровье. Нельзя есть 1 декабря из фарфоровой, керамической или стеклянной посуды – по приметам можно порезаться, рана долго не будет заживать. В Платонов день продолжается Рождественский пост, поэтому нельзя есть пищу, содержащую мясные и молочные продукты. Плохая примета жаловаться 1 декабря на судьбу или других люде – недовольство привлечет в жизнь новые проблемы. Нельзя в Платонов день планировать путешествие или отправляться в путь – по приметам достигнуть пункта назначения без проблем не удастся. По народным приметам нельзя 1 декабря спорить, злиться, ругаться и делать кому-то гадости – конфликты и проблемы будут преследовать весь год. В Платонов день нельзя дарить или выбрасывать детские игрушки – по приметам можно выбросить достаток и удачу. Народные приметы Потеплеет, если ворона в Платонов день ходит по дороге, а если 1 декабря Луна в круге – это примета, указывающая на снегопад. По народным приметам в начале зимы ожидаются оттепели, если в Платонов день с утра тепло. Зима затянется, а весна поздно наступит, если 1 декабря к вечеру разгулялась метель, а если в Платонов день тепло и солнечно – это верная примета, что весна будет ранней. На устойчивую снежную погоду указывает оттепель 1 декабря, а метель в Платонов день обещает такую же погоду на Масленицу. По народным приметам погода зимой изменится столько раз, сколько раз она будет меняться в Платонов день. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2023

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справки