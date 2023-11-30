https://sputnik-georgia.ru/20231130/obse-nakhoditsya-na-krayu-propasti--lavrov-284623693.html

ОБСЕ находится на краю пропасти – Лавров

ОБСЕ находится на краю пропасти – Лавров

Глава МИД России задался вопросом, сможет ли ОБСЕ снова стать площадкой для объективного рассмотрения проблем региональной безопасности 30.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-30T19:43+0400

2023-11-30T19:43+0400

2023-11-30T19:43+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) становится придатком НАТО и Евросоюза, поэтому возникает вопрос, есть ли смысл прикладывать усилия для ее оживления, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Лавров также задался вопросом о том, сможет ли ОБСЕ "адаптироваться к объективным реалиям мирового развития и снова стать площадкой для объективного рассмотрения проблем региональной безопасности на основе принципов Хельсинкского заключительного акта, прежде всего принципа равенства всех стран-участниц". Глава МИД России отметил, что "пока вопросов гораздо больше, чем ответов". Заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ, в которую входят 57 стран, проходит 30 ноября - 1 декабря. Участники, как ожидается, обсудят проблемы безопасности на континенте на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также вопрос о следующем председателе организации. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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