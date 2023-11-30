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Одна из улиц Тбилиси будет закрыта из-за ремонтных работ
Одна из улиц Тбилиси будет закрыта из-за ремонтных работ
Движение автотранспорта будет ограничено из-за строительных работ подземного сточного коллектора 30.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-30T19:03+0400
2023-11-30T19:03+0400
2023-11-30T19:03+0400
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта на улице Бериашвили в спальном районе Тбилиси Варкетили будет временно ограничено из-за запланированных ремонтных работ, сообщает пресс-служба мэрии столицы. С 1 декабря в течение трех дней движение автотранспорта будет ограничено из-за строительных работ подземного сточного коллектора. В период ограничения автомобили смогут передвигаться с помощью улиц Абашвили и Гахокидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси
Одна из улиц Тбилиси будет закрыта из-за ремонтных работ
Движение автотранспорта будет ограничено из-за строительных работ подземного сточного коллектора
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта на улице Бериашвили в спальном районе Тбилиси Варкетили будет временно ограничено из-за запланированных ремонтных работ, сообщает пресс-служба мэрии столицы.
С 1 декабря в течение трех дней движение автотранспорта будет ограничено из-за строительных работ подземного сточного коллектора.
В период ограничения автомобили смогут передвигаться с помощью улиц Абашвили и Гахокидзе.