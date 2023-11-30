https://sputnik-georgia.ru/20231130/odna-iz-ulits-tbilisi-budet-zakryta-iz-za-remontnykh-rabot-284622949.html

Одна из улиц Тбилиси будет закрыта из-за ремонтных работ

Одна из улиц Тбилиси будет закрыта из-за ремонтных работ

Движение автотранспорта будет ограничено из-за строительных работ подземного сточного коллектора 30.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-30T19:03+0400

2023-11-30T19:03+0400

2023-11-30T19:03+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта на улице Бериашвили в спальном районе Тбилиси Варкетили будет временно ограничено из-за запланированных ремонтных работ, сообщает пресс-служба мэрии столицы. С 1 декабря в течение трех дней движение автотранспорта будет ограничено из-за строительных работ подземного сточного коллектора. В период ограничения автомобили смогут передвигаться с помощью улиц Абашвили и Гахокидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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